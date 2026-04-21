Jackeryと京都府宇治田原町は、「災害時等における物資の供給等に関する協定書」を締結しました

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery （ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／東京都中央区）は、2026年4月21日（火）に宇治田原町（京都府）と「災害時等における物資の供給等に関する協定書」（以下、本協定）を締結したことをお知らせします。

（左）宇治田原町長 勝谷 聡一、（右）Jackery Japan 代表取締役 高橋 勝利

本協定は、宇治田原町とJackery Japanが相互に密接に連携し、地震など災害時等が発生、または発生するおそれがある場合に、Jackery Japanからポータブル電源等の物資調達を円滑に実施するとともに、双方が有する資源を活用しながら、安心・安全なまちづくりを推進し、住民サービスの向上を図ることを目的とするものです。

災害時には宇治田原町の要請に応じて、当社の物流拠点から、ポータブル電源とソーラーパネルを優先的に供給します。さらに、いざという時に備え、日常でポータブル電源・ソーラーパネルを活用する実証実験を宇治田原町と共に推進していくことを目指します。

■寄贈製品

・Jackery ポータブル電源 900 1台

・Jackery ポータブル電源 1000Plus 1台

・Jackery ポータブル電源 600Plus 1台

・Jackery SolarSaga 100W ソーラーパネル 1枚

Jackeryは今後も、日本全国それぞれの地域で防災や災害対応の取り組みを進め、非常時の安心はもちろん、地域課題の解決による日常の豊かなくらしの実現をサポートしてまいります。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

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