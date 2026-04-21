『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』より、てのひらサイズの「ロキシー」が素足姿で再登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー 生足Ver. 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

●Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー 生足Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200366&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー 生足Ver. 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：9,350円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約100mm

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

【Melty Princess てのひらシリーズ】にて大好評だった“てのひらロキシー”が素足姿で再登場！！

好評だった彩色・形状面はそのままに、靴下を脱いだロキシーの眩しく美しい肌が際立つ姿をてのひらサイズで再現！

初めて購入される方から既にお持ちの方にもおススメ出来る特別感のある逸品になっております。

是非この機会をお見逃しなく。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー 生足Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200366&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『無職転生』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19632&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会

【店舗情報】

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