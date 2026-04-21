【MIYABIPilatesイベント情報】折り畳み式でも妥協しない！

MIYABI株式会社

ピラティス機器ブランドのMIYABIはこの度、折りたたみリフォーマーの新モデル「Pro」の発売を記念し、特別体験イベントを開催いたします。本イベントでは、「折りたたみでも、妥協しない。」をコンセプトに、これまで十分に語られてこなかったリフォーマーの“本質”にフォーカス。スプリングや構造の違いに着目し、実際に触れ、体験することで、その違いを体感いただける機会をご提供いたします。今回のテーマは「Spring Lab」。 スプリングの特性や構造設計の違い、そして折りたたみリフォーマーにおける安定性の実際について、体験を通じて深く理解いただける内容となっております。



■ Event Contents

Part 1｜スプリングの違いを体験するミニラボ

韓国製スプリングと日本製スプリングの違いを比較し、それぞれの特性を実際に体感いただきます。

Part 2｜折りたたみPro アップグレード解析

新登場のPro折りたたみモデルを中心に、折りたたみ式と設置型リフォーマーの違いを比較体験。構造・安定性・操作性の観点から、その進化をご紹介します。

Part 3｜使用シーン別の最適解提案

Chain Studio／Private Studio／Homeといった各シーンにおいて、最適なリフォーマー選びの考え方をご提案します。

■ 体験機材当日は以下の機材を実際にご体験いただけます。

- 折りたたみReformer（旧モデル）- Pro折りたたみReformer（新モデル）- 設置型Reformer

■ Event Information

📍 会場：南青山

日程：2026年5月17日（日）18:30～21:00

👥 定員：20名（先着順）

会場にはキャンドルを灯し、リラックスした雰囲気の中でご体験いただける空間をご用意しております。また、軽食やドリンクもご用意しておりますので、ゆったりとお楽しみください。



■ Special Offer（参加者限定）

本イベントにご参加いただいた方には、以下の特典をご用意しております。

- イベント限定ギフト- Proモデル特別ディスカウント



■ お申し込みについて申込締切：2026年5月10日（日）まで

お申し込みは、こちらから→https://miyabipilates.jp/pages/registrationpage-mayevent

MIYABI Pilates website: MIYABIPILATES｜本気のあなたに、本物を - miyabipilates(https://miyabipilates.jp/)

お問い合わせ先：浅野 耕志 070-9207-5814

MIYABI株式会社

MIYABI Pilates（ミヤビピラティス）は、

空間に美しく調和するデザインと、

本格的なパフォーマンスを追求したピラティス器械ブランドです。



厳選された天然木材や高品質パーツを採用し、

折りたたみ式でありながらも安定性・耐久性に優れた製品を開発。

自宅でもスタジオ品質のトレーニング体験を実現します。



また、私たちは折り畳み式リフォーマーだけじゃなく、業務用のピラティスマシンも販売しております。



単に製品を提供するだけでなく、

正しい使い方や継続的なトレーニングをサポートすることで、

一人ひとりのピラティスライフに寄り添うパートナーでありたいと考えています。



https://miyabipilates.jp/