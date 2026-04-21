電池残量計IC市場、民生から産業・e-Mobilityへ用途拡大 - 2025-2031年予測CAGR 7.9%
電池残量計 IC（Battery Fuel Gauge IC）は、電池の充電状態（SOC）、健全状態（SOH）、電圧、電流、温度といった主要パラメータをリアルタイムで監視・予測するための専用集積回路である。同 IC は、内蔵アルゴリズムまたは電気化学モデルにより、電池の残量と使用可能容量を高精度で推定する。消費電子機器、エネルギー貯蔵システム、電動移動体、医療機器などに対して信頼性の高い電池管理サポートを提供し、航続時間計算の正確性と電力使用上の安全性を確保する。
業界発展：電動化とIoTが生む加速する需要波
電池残量計IC市場の発展は、スマートフォンなどの民生機器の高度化に加え、産業IoTと電動化の広がりが後押ししてきた。とりわけ、複数センサーを搭載するIoT端末では、電池寿命最適化が競争力の核心となり、高精度な残量推定技術の必要性が急速に高まっている。また、ウェアラブル、スマート家電、物流デバイスなど、常時接続を前提とした機器では、誤差の小さい残量計測が運用コストやサービス品質を左右する。さらに、モバイル医療機器や産業用ロボット、e-Mobility領域では、電源の安定性が安全性と直結するため、残量計ICは単なる補助部品から「安全基準を満たすための重要コンポーネント」へと位置づけが変わりつつある。用途拡大と高精度化要求が市場成長を着実に押し上げているのである。
市場規模：7.9%成長が描く堅調な拡大曲線
LP Information調査チームの最新レポート「世界電池残量計IC市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/583431/battery-fuel-gauge-ics）によると、グローバル電池残量計IC市場は2025～2031年に年平均成長率7.9%で拡大し、2031年に30.92億米ドルへ達すると予測されている。安定成長の背景には、民生機器の成熟市場に加え、産業・電動モビリティ・ヘルスケアといった高付加価値領域での実装拡大がある。特に、長寿命化と高エネルギー密度化が進むバッテリー技術に対応するため、残量計ICのアルゴリズムや計測精度への投資が増加し、単価の底上げも進んでいる。市場の裾野は地域的にも広がり、新興国におけるIoTデバイス普及が中長期的な需要をさらに押し上げる構造が形成されつつある。
図. 電池残量計IC世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347498/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347498/images/bodyimage2】
図. 世界の電池残量計IC市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争：グローバルリーダーが主導する集中市場
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電池残量計IC市場の主要メーカーにはTexas Instruments、Analog Devices、Renesas Electronics、STMicroelectronics、MicroPowerChip、ON Semiconductor、CellWise、Chipsea Technologies、SinoWealth、MinebeaMitsumiなどが並ぶ。2024年時点で世界トップ5企業は売上ベースで約67%のシェアを保持しており、技術力・信頼性・顧客ネットワークを武器に市場を牽引している。特に、精密測定アルゴリズム、低消費電力アーキテクチャ、パッケージ小型化などの領域で各社が積極的に投資を進めることで製品差別化が進み、電動化・IoT化の追い風を取り込む構図が続いている。
展望：高精度化と低消費電力化が開く新ステージ
業界発展：電動化とIoTが生む加速する需要波
電池残量計IC市場の発展は、スマートフォンなどの民生機器の高度化に加え、産業IoTと電動化の広がりが後押ししてきた。とりわけ、複数センサーを搭載するIoT端末では、電池寿命最適化が競争力の核心となり、高精度な残量推定技術の必要性が急速に高まっている。また、ウェアラブル、スマート家電、物流デバイスなど、常時接続を前提とした機器では、誤差の小さい残量計測が運用コストやサービス品質を左右する。さらに、モバイル医療機器や産業用ロボット、e-Mobility領域では、電源の安定性が安全性と直結するため、残量計ICは単なる補助部品から「安全基準を満たすための重要コンポーネント」へと位置づけが変わりつつある。用途拡大と高精度化要求が市場成長を着実に押し上げているのである。
市場規模：7.9%成長が描く堅調な拡大曲線
LP Information調査チームの最新レポート「世界電池残量計IC市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/583431/battery-fuel-gauge-ics）によると、グローバル電池残量計IC市場は2025～2031年に年平均成長率7.9%で拡大し、2031年に30.92億米ドルへ達すると予測されている。安定成長の背景には、民生機器の成熟市場に加え、産業・電動モビリティ・ヘルスケアといった高付加価値領域での実装拡大がある。特に、長寿命化と高エネルギー密度化が進むバッテリー技術に対応するため、残量計ICのアルゴリズムや計測精度への投資が増加し、単価の底上げも進んでいる。市場の裾野は地域的にも広がり、新興国におけるIoTデバイス普及が中長期的な需要をさらに押し上げる構造が形成されつつある。
図. 電池残量計IC世界総市場規模
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図. 世界の電池残量計IC市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争：グローバルリーダーが主導する集中市場
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電池残量計IC市場の主要メーカーにはTexas Instruments、Analog Devices、Renesas Electronics、STMicroelectronics、MicroPowerChip、ON Semiconductor、CellWise、Chipsea Technologies、SinoWealth、MinebeaMitsumiなどが並ぶ。2024年時点で世界トップ5企業は売上ベースで約67%のシェアを保持しており、技術力・信頼性・顧客ネットワークを武器に市場を牽引している。特に、精密測定アルゴリズム、低消費電力アーキテクチャ、パッケージ小型化などの領域で各社が積極的に投資を進めることで製品差別化が進み、電動化・IoT化の追い風を取り込む構図が続いている。
展望：高精度化と低消費電力化が開く新ステージ