ＳＯＭＰＯケアフーズが「100年人生サポート認証」を取得～高齢者の食を支える品質と安全性が評価され、第一期認証事業者に～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「ＳＯＭＰＯケア」）の子会社であるＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長：福田 崇彦、以下「ＳＯＭＰＯケアフーズ」）は、このたび、一般社団法人 介護関連サービス事業協会の「100年人生サポート認証」を取得し、第一期の配食サービス認証登録事業者として登録されましたのでお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347528/images/bodyimage1】
１． 「100年人生サポート認証」の概要
一般社団法人 介護関連サービス事業協会は、介護保険外サービスの普及に向けた取組みを通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現と、家族介護者等の負担軽減を目指しています。この介護関連サービス事業協会が、急速に拡大する介護保険外サービス市場において、高齢者やその家族が安心してサービスを選択できる環境を整備するため、一定の基準を満たしたサービスを第三者の視点で評価・認証する取組みが「100年人生サポート認証」です。
今般、書面審査および第三者有識者による審査を経て、ＳＯＭＰＯケアフーズが「100年人生サポート認証」を取得し、第一期の配食サービス認証登録事業者として登録されました。
▼一般社団法人 介護関連サービス事業協会「100 年人生サポート認証（100 サポ認証）」認証概要 https://csba.work/certification/
２． 高齢者の「低栄養」課題と、「食楽膳シリーズ」開発の背景
ＳＯＭＰＯケアフーズでは、2014年から配食サービス「食楽膳シリーズ」の開発・販売を行っています。
高齢になると、噛む力や飲み込む力の低下、味覚や嗅覚の衰え、運動量の減少により、食欲や食事量が落ちやすくなります。また、ご自身で栄養バランスのとれた食事を用意することが難しくなったり、やわらかく食べやすいものばかりを選んでしまったりすることで、栄養も偏りがちになります。
このような課題に対し、ＳＯＭＰＯケアフーズは、日々の食事を通して自然な改善を目指すことをコンセプトに、自宅で暮らす高齢者に向けた配食サービス「食楽膳シリーズ」を提供しています。本商品はＳＯＭＰＯケアフーズの管理栄養士が監修しており、栄養バランスが考えられた冷凍惣菜です。
なお、食楽膳シリーズは以下食楽膳WEBショップにて購入いただけます。
▼食楽膳 WEBショップ
https://shokurakuzen-sompocarefoods.com/
３． 今回評価されたポイント
今回の「100年人生サポート認証」では、一般社団法人 介護関連サービス事業協会が定めるガイドラインに基づき、特に下記の点が利用者の安心につながる品質基準として、高く評価されました。
・高齢者の低栄養や摂食嚥下機能低下に対応した栄養管理と献立開発
・厳格な衛生管理体制
・安定的なサービス提供
・個人情報の適切な取扱い
４． 今後について
今回の認証取得は、ＳＯＭＰＯケアフーズが、食を通じて高齢者の安心な暮らしを支えていくための重要な過程であると考えています。ＳＯＭＰＯケアフーズは今後も、未来の健康につながる商品開発を通じて、食を通じた生活習慣の改善と、食べる楽しみを追求していきます。
配信元企業：SOMPOケア株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347528/images/bodyimage1】
１． 「100年人生サポート認証」の概要
一般社団法人 介護関連サービス事業協会は、介護保険外サービスの普及に向けた取組みを通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現と、家族介護者等の負担軽減を目指しています。この介護関連サービス事業協会が、急速に拡大する介護保険外サービス市場において、高齢者やその家族が安心してサービスを選択できる環境を整備するため、一定の基準を満たしたサービスを第三者の視点で評価・認証する取組みが「100年人生サポート認証」です。
今般、書面審査および第三者有識者による審査を経て、ＳＯＭＰＯケアフーズが「100年人生サポート認証」を取得し、第一期の配食サービス認証登録事業者として登録されました。
▼一般社団法人 介護関連サービス事業協会「100 年人生サポート認証（100 サポ認証）」認証概要 https://csba.work/certification/
２． 高齢者の「低栄養」課題と、「食楽膳シリーズ」開発の背景
ＳＯＭＰＯケアフーズでは、2014年から配食サービス「食楽膳シリーズ」の開発・販売を行っています。
高齢になると、噛む力や飲み込む力の低下、味覚や嗅覚の衰え、運動量の減少により、食欲や食事量が落ちやすくなります。また、ご自身で栄養バランスのとれた食事を用意することが難しくなったり、やわらかく食べやすいものばかりを選んでしまったりすることで、栄養も偏りがちになります。
このような課題に対し、ＳＯＭＰＯケアフーズは、日々の食事を通して自然な改善を目指すことをコンセプトに、自宅で暮らす高齢者に向けた配食サービス「食楽膳シリーズ」を提供しています。本商品はＳＯＭＰＯケアフーズの管理栄養士が監修しており、栄養バランスが考えられた冷凍惣菜です。
なお、食楽膳シリーズは以下食楽膳WEBショップにて購入いただけます。
▼食楽膳 WEBショップ
https://shokurakuzen-sompocarefoods.com/
３． 今回評価されたポイント
今回の「100年人生サポート認証」では、一般社団法人 介護関連サービス事業協会が定めるガイドラインに基づき、特に下記の点が利用者の安心につながる品質基準として、高く評価されました。
・高齢者の低栄養や摂食嚥下機能低下に対応した栄養管理と献立開発
・厳格な衛生管理体制
・安定的なサービス提供
・個人情報の適切な取扱い
４． 今後について
今回の認証取得は、ＳＯＭＰＯケアフーズが、食を通じて高齢者の安心な暮らしを支えていくための重要な過程であると考えています。ＳＯＭＰＯケアフーズは今後も、未来の健康につながる商品開発を通じて、食を通じた生活習慣の改善と、食べる楽しみを追求していきます。
配信元企業：SOMPOケア株式会社
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