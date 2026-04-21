六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアム内、「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）では、2026年5月22日（金）～6月24日（水）に「SIKIガーデンEarly Summer Season “Concerto”」を開催します。





■「SIKIガーデンEarly Summer Season “Concerto”」概要

SIKIガーデンは音と植物が調和した独自のスタイルのガーデンを造成しています。色彩豊かな初夏の花々と六甲山の新緑が楽しめる季節を、ソロ楽器とオーケストラが共演する形式の「コンチェルト（協奏曲）」と音楽をモチーフとしたテーマを設け、イベントの実施や音を楽しむ仕掛けを展示します。（ガーデン面積16,010.77平方メートル）

【日程】2026年5月22日（金）～6月24日（水）





（1）オオデマリのテラスでコンチェルトを演奏しよう

オオデマリの咲くカフェテラスで手回しオルゴールによるコンチェルトの楽曲「ピアノ協奏曲第1番」（チャイコフスキー作曲）の演奏体験が楽しめます。また、フォトスポットになるスペシャルシートもご用意します。

【日程】2026年5月22日（金）～6月24日（水） ※荒天中止

【場所】森のCafe カフェテラス（※1）

【料金】無料（入場料別途要）





（2）草摘み花摘みガーデンツアー

SIKIガーデン内の植栽に加え、自生する草花の観察やガーデンの手入れなどを紹介します。オオデマリ、ハマナス、サンショウバラや、「ヒツジグサの池」で見られるスイレンも開花予定です。ガイド中に草や花を摘む体験型ガイドで、摘み取った草花は持ち帰れます。

【日程】2026年6月13日（土） ※小雨決行、荒天中止

【時間】14：40～（約30分間）

【金額】300円（入場料別途要、年間パスポートをお持ちの方は無料）

【定員】15名

【予約】

電話またはインスタグラムDM（ ＠siki_garden ）にて受付中

※先着順。残席があれば当日参加可。

【次回以降の日程】

2026年7月11日（土）、8月8日（土） ※いずれも14：40～（約30分間）





（3）「ガーデンライブwith Peace Head」

SIKIガーデン内、奈良美智《Peace Head》の前で行うコンサートを初開催します。公募で選ばれた5組の出演者が六甲山の自然あふれるガーデンでの演奏を披露します。

※開催日により出演者は異なります。最新情報はROKKO森の音ミュージアム公式ホームページをご覧ください。





【日程】

2026年 5月17日（日）、5月24日（日）、5月31日（日）

6月7日（日）、6月14日（日）

【時間】12：35～／13：35～／14：35～（各回約20分間） ※雨天中止

【料金】無料（入場料別途要）





（4）その他の見ごろの花々





※天候により開花状況が変動する場合があります。最新の状況はSNSをご確認ください。

X ＠rokkomorinone

Instagram @siki_garden





◆開催中のイベント

■フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と本施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアを開催します。期間中は、施設内「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れるフェアです。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）





演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

当コンサート開催に合わせて、1900年頃にドイツで製作されたディスク・オルゴール「ポリフォン54型“ミカド”」に新コレクション曲として「ピアノ協奏曲第1番」（チャイコフスキー作曲）を加えました。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／14：00～／15：00～／16：00～（各回約30分間）

※2026年5月22日（金）～8月20日（木）はコンサートの終盤に《オルゴールシアター 奈良美智「ともだちがほしかったこいぬ」》を約10分間上演。

【楽曲例】

・バレエ音楽『くるみ割り人形』から「花のワルツ」

（チャイコフスキー作曲）

・交響曲第9番『新世界より』から「第2楽章」

（ドヴォルザーク作曲）他





野外アートゾーン

現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート」の野外アート作品等を鑑賞できます。

【作品】

植田麻由《Daikon》、草間彌生《南瓜》（特別寄託作品）、さとうりさ《こはち》、さわひらき《shadow step》、高橋瑠璃（※2）《2人の秘密の間を過ごす》、奈良美智《Peace Head》、西田秀己《fragile distance A-A’, B-B’, C-C’（point A point B）》





＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】当イベント期間中は、毎週木曜日

【駐車料金】

普通車1,000円／台

※繁忙期（GW,お盆期間）は2,000円





※価格は全て税込です。※金額表記のないイベントは入場料のみで参加できます。





（※1）eはアクセント記号

（※2）高ははしごだか









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/39fb109714997ec9d70d31ecc907242a49ddf4f0.pdf





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