株式会社ねんりん(本社：長野県松本市、代表取締役：宮下 祥次)は、2026年4月、長野県松本市に海外のコインを加工して自分だけの指輪などを製作できる体験型アクセサリー店舗「Little Wing(リトル・ウイング)」をオープンいたします。





ショップ内の様子





■ 背景

【松本観光に「形に残る体験」という新しい価値を】

城下町として知られる松本市は、年間を通じて多くの観光客が訪れますが、代表の宮下と新たに入社した水引レジン作家とミニチュアクラフト作家の2名の作家は、共通してある課題を感じていました。それは、「松本には景色や食を楽しむ場所は多いが、自分たちの手で思い出を形に残せる『体験型』のスポットが少ない」ということです。

この課題を解決するため、Little Wingは単なる物販店ではなく、お客様自身が手を動かし、旅の記憶を指輪という形に封じ込める「体験の場」として誕生しました。





ビンテージ加工も可能





■ 「Little Wing」で体験できること

世界各国の個性豊かなヴィンテージコインの中から、絵柄や光沢、思い入れのある国などを基準に一枚を選び専用の道具を使って穴を開けたり、炙ったりして指輪へと形を変えていきます。





世界各国のコイン





【世界に一つだけのデザイン】

コインの模様がそのまま指輪の彫刻となり、一つひとつ異なる表情に仕上がります。





【専属スタッフがサポート】

2名の個性豊かなクラフト作家がスタッフとして常駐。それぞれの専門的な視点と技術で、初心者の方でも安心してクオリティの高いリング製作が楽しめます。





【手軽な体験プラン】

お一人様5,500円(税込)からという、観光の合間に立ち寄りやすい価格設定にいたしました。





予約は原則として専用予約サイトより受付。





仲間と手作りコインリング





■ 代表取締役 宮下 祥次よりメッセージ

「松本の街を歩き、美味しいものを食べ、最後に自分の手で何かを作り上げる。そんな『体験を通じて思い出が作れる場所』を私たちは目指しています。今回、志を共にする素晴らしいクラフト作家を迎えられたことを大変嬉しく思います。彼らの感性と技術が、お客様一人ひとりの旅の物語に寄り添い、世界に一つだけの宝物を作るお手伝いをさせていただきます。









■ 店舗概要

店舗名 ： Little Wing(リトル・ウイング)

営業時間 ： 10時～18時

定休日 ： 不定休

所在地 ： 長野県松本市中央2丁目4-13 2F

電話番号 ： 0263-31-3334

運営会社 ： 株式会社ねんりん

代表取締役： 宮下 祥次

体験料金 ： 基本 5,500円(税込)～／お一人様