ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農かながわ」では、母の日の贈り物にぴったりな花商品を多数販売しています。 母の日の定番“カーネーション”は色の異なる５品種 を取り扱っています。定番の赤色カーネーションの他、ピンクやオレンジなど様々な色のカーネーションの中から、お母さんのイメージにぴったりな色をお選びいただけます。また、豪華大輪咲の“アジサイ”は、18種類を取り扱っており、色や咲き方の違いでお選びいただけます。 母の日の花商品は限定ラッピングでお届けしますので、日ごろの感謝を色鮮やかな花と一緒に伝えることができます。 また、「ＪＡタウン」では、母の日対象商品をご購入した会員様の中から抽選で400名様に、後日ＪＡタウンのお買い物で使用できる1,000円分のクーポンが当たる「母の日プレゼントキャンペーン」を実施しています。

ＪＡ全農かながわ母の日特集ページ

https://www.ja-town.com/shop/e/e10006111/

【母の日プレゼントキャンペーン概要】

１．期 間：令和８年３月１９日（木）～５月６日（水）受付分 ２．応募方法：ＪＡタウン内の「母の日ギフト」ページに掲載している対象商品のご購入で自動的に応募となります。 ３．内 容：ご購入いただいた会員様の中から抽選で400名様に後日ＪＡタウンのお買い物で使用できる1,000円分のクーポンをプレゼント ※キャンペーン期間終了後に厳正な抽選を行い、当選者の発表はメールでのクーポンコードの送付をもってかえさせていただきます。 ４．ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/contents3/mother.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown