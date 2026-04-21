長野本社から九州営業所まで、社員の「健康格差」をゼロに。Well Bodyがマブチ・エスアンドティーの全国拠点へ理学療法士の出張ケア「Offi-Stretch(R)」を展開

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、光学および半導体製造装置の専門商社である株式会社マブチ・エスアンドティー（本社：長野県上伊那郡辰野町、代表取締役社長：馬淵 崇）において、企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」の導入および施術を実施したことをお知らせいたします。



20代から60代まで幅広い年代の社員を対象に実施した事後アンケートでは、サービス満足度「平均4.71（5点満点中）」という非常に高い評価を獲得しました。

■ 導入の背景：健康経営優良法人が取り組む、最先端産業を支えるプロフェッショナルの「健康」づくり

株式会社マブチ・エスアンドティーは、1950年の創業以来、長野県を拠点に国内外の光学・電子・半導体産業へ不可欠な装置や資材を提供しているグローバル商社です。同社は従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践しており、経済産業省が認定する「2026年健康経営優良法人（中小規模法人部門）」に認定されています。



日本のモノづくりを牽引する最先端産業だからこそ、業務のIT化や長時間のPC作業による「デジタル疲労」は避けられません。また、全国的な人手不足が深刻化する中、ベテランから若手まで全社員が長く健康に働ける「人的資本への投資」は企業の最重要課題です。 そこで同社は、一般的な健康管理アプリやデジタルツールでは解決しきれない「社員一人ひとりのリアルな身体の痛み」に対し、医学的根拠に基づいた根本改善と対話によるセルフケア指導が可能な「Offi-Stretch(R)」に着目。理学療法士が直接オフィスへ赴く「超アナログ」で実効性のある健康施策として導入に至りました。

■ 実施結果：平均満足度「4.71」！個別対応力が高評価の鍵に

当日は、長野県の本社に加え、遠方の九州営業所（福岡県）などでも理学療法士による個別施術を実施しました。事後アンケートでは平均満足度4.71（5点満点）を記録。

「肩こりなど身体の不調をとても／やや感じている」と回答した多くの社員から、「身体が軽くなった」「心身共に癒された」という実感の声が寄せられました。

特に評価が高かったのは、「理学療法士によるパーソナライズされた提案」です。単なるストレッチの提供にとどまらず、個人の趣味（スポーツ）に合わせたパフォーマンス向上アドバイスや、持病に寄り添った施術など、専門家ならではの対話を通じたケアが、高い満足度と「日常での行動変容」に繋がっています。

■ 参加した社員のリアルな声（アンケートより一部抜粋）

「現状の説明と解消方法を丁寧に柔らかくお教えいただきました。体はもちろん、心もすっきりしました。」（50代・女性）

「普段感じない身体の硬さに左右差があることがわかり驚きました。色々質問させていただきつつ、それぞれに対処方法を教えていただけたので日常生活に取り入れていきたいと思います。」（40代・女性）

「腰痛の改善アドバイスに続き、趣味の陸上競技（短距離走）のパフォーマンス向上のストレッチ方法など、私の体に合ったアドバイスも頂き非常に参考になりました。」（50代・男性）

「福岡（九州営業所）までお越しくださりありがとうございました。持病（側弯症）のことをお伝えすると、それに沿ったお話と施術をしてくださり感謝しています。」（30代・女性）

■ 今後の展望

現在、日本全国の企業で「地方拠点の働き手確保」と「従業員の高齢化」が深刻な課題となっています。Well Bodyは本社と地方拠点における福利厚生の「健康格差」をなくし、どこで働いていても国家資格保持者によるプロフェッショナルなフィジカルケアを受けられる体制を提供します。

これにより、日本企業を蝕む「見えない赤字（肩こりや腰痛による生産性低下）」を解消し、働く人の健康寿命の延伸に貢献してまいります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都港区南青山3-5-2 南青山第一韮澤ビル 2C

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com

サービスに関するお問い合わせはこちら(https://offi-stretch.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260421_release)

Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）に関する資料請求はこちら(https://offi-stretch.com/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260421_release)