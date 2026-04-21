アンチ・ドーピング啓発を強化! 全日本ロードレース選手権 第２戦 スーパーバイクレースin SUGO のバックボードに「FAIR PRIDE」ロゴを掲出します

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）は、2026 年よりアンチ・ドーピング啓発活動をこれまで以上に強化してまいります。その取り組みの一環として、2026 年4 月に開催される「2026MFJ 全日本ロードレース選手権 第２戦 スーパーバイクレースin SUGO」の表彰台バックボードに、アンチ・ドーピング活動のシンボルロゴである「FAIR PRIDE」を掲出することが決定いたしました。

なお 本取り組みは、公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構（JADA）が、世界アンチ・ドーピング機構（WADA）により毎年4 月に実施されている「Play True Day」にあわせてアンチ・ドーピング啓発キャンペーンを展開する時期と重なることから、MFJ としてもこの機会を捉え、スポーツ界におけるクリーンスポーツの実現およびフェアプレー精神の醸成に向けた姿勢を、内外に向けて明確に示してまいります。

ファンの皆様、メディア関係者の皆様には、ぜひスポーツランドSUGO にお越しいただき、表彰台バックボードでの「FAIR PRIDE」ロゴ掲出をご覧いただければ幸いです。