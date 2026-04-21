地域に飛び込み、ローカルビジネスを生む「100DIVE」。2026年7月より、山梨県小菅村と石川県七尾市（和倉温泉）を舞台に第12期プロジェクト始動。

株式会社100DIVE

長い時間をかけて育まれてきた、地域の文化や歴史。

しかし今、多くの地域では、山積する地域課題の中で、それらを継承できるかどうかが問われています。

「100DIVE」第12期となる今回は、山梨県小菅村・石川県七尾市（和倉温泉）を舞台に開催。

地域の方々と共に現場に飛び込み、地域に根づいてきた文化や歴史、暮らしの営みを次世代へと紡ぎながら、新たな担い手として地域課題に向き合い、ローカルビジネスの創出に挑戦するメンバーを2026年4月21日から募集開始します。

※無料オンラインイベント開催予定！詳細は下部【オンライン説明会】をご確認願います。

■100DIVEについて

「100DIVE」は、地域が抱えるリアルな課題に向き合い、新たなビジネスで解決への道を切り開くための越境×実践型スタートアッププロジェクトです。

あらゆる地域において「事業を創出・育成する人材不足」という状況がで起きている中、

１.想いやビジョンを持った人材を地域内外で発掘・育成し、

２.その人たちがチームとなり、計画をつくり資金を集め、

３.地域に根付いた事業を立ち上げ・運営していく

という、“人”起点でのローカルビジネス創出プロセスを実現するプロジェクトとして始まり、3か月間、短期集中のプログラムとして、地域と連携し実施しています。

2021年から11期24地域で実施し、368名が参加。30チーム以上が活動を継続し、8つの事業が法人化を実現しています。

法人化の一例としては、3期兵庫県新温泉町から誕生した「株式会社KASEGI」が挙げられます（新温泉町プロジェクトは2022年7月から開始）。地域おこし協力隊を中心としたメンバーが、2025年4月に鹿などのジビエを特産品とすべく、加工処理施設をオープン。総務省ローカル10000や兵庫県の補助金に採択されながら、地域活性と美味しい鹿肉の普及に挑戦中。

■山梨県小菅村・石川県七尾市（和倉温泉）を舞台に12期プロジェクトを開催！

今回100DIVE12期の舞台は”山梨県小菅村と石川県七尾市（和倉温泉）”。

【開催地】

▼山梨県小菅村

多摩川源流域に位置する人口約700人の村、山梨県小菅村。

「700人の村が一つのホテルに。」をコンセプトに、地域全体を一つの宿に見立てる分散型ホテル「NIPPONIA小菅 源流の村」をオープンし話題を呼んでいます。民間企業との連携や移住促進策により、持続可能な地域活性化モデルを構築しながら、日本の地方創生のトップランナーとして注目されています。

▼石川県七尾市

能登半島の豊かな自然に抱かれた石川県七尾市。

その象徴である「和倉温泉」は、1200年の歴史を誇る国内屈指の温泉地です。穏やかな七尾湾を一望する絶景の露天風呂と、日本一とも称される至高のおもてなしが訪れる人々を優しく包み込みます。また、「天然のいけす」と称される海からは、鮮度抜群の魚介や冬の味覚・能登かきなど四季折々の海の幸が届きます。

【テーマ】

山梨県小菅村、石川県七尾市（和倉温泉）ともに、地域特有の課題を抱えております。

今回、特に重要な地域課題をテーマとして設定し、その課題解決に向けてそれぞれの地域の資源、魅力を活用しながら新規事業を考えていただきます。

▼山梨県小菅村

～700人の村から未来の空き家ビジネスのモデルを生み出せ～

小菅村にある空き家をリノベーションしながら仲間が集まる拠点に変え、

そこに付加価値1000万円以上のビジネスを創出せよ

▼石川県七尾市（和倉温泉）

～和倉温泉を、関係人口の力で賑わいある地域へと再生する～

付加価値2000万円以上の現地に根ざすビジネスを創出せよ

【募集概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/146698/table/11_1_58d1b5d3d59e329badb871f3dd7aaeb1.jpg?v=202604210251 ]【オンライン説明会】

オンライン説明会として「（1）100DIVE説明会」「（2）100DIVEを通じて法人化を実現した事例を紹介するイベント」、また「（3）地域ごとに今回のプロジェクトテーマにかける想いを語るイベント」等、様々なイベントをPeatixにて開催いたします。

まずは話を聞いてみたい方や、ご質問のある方はお気軽にご参加ください。

日程：

（1）100DIVE説明会

１.2026年4月25日（日）20:00-21:30

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0425.peatix.com

２.2026年5月6日（水）19:30-21:00

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0506.peatix.com

３.2026年5月8日（金）19:00-20:30

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0508.peatix.com

４.2026年5月28日（水）19:00-20:30

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0528.peatix.com

※全日程とも同様の内容にて開催をします。

（2）法人化事例紹介イベント

・2026年5月24日（日）19:00-20:30

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0524.peatix.com

（3）地域ごとのイベント

・山梨県小菅村：2026年6月18日（木）19:00-20:00

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0618.peatix.com

・石川県七尾市（和倉温泉）：2026年6月17日（水）19:00-20:00

詳細確認・お申込みURL：https://100dive--0617.peatix.com

※参加費は無料です。アーカイブあり。

■プロジェクトの流れ

3ヵ月のスタートアッププログラムを皮切りに、課題解決につながる事業の立ち上げ・運営を視野にプロジェクトを推進していきます。私達100DIVEと、参加者・参加自治体で協力して創り上げていきます。

〇創発が生まれるチーム

個人で課題に向き合うのではなく、多様な背景を持つ人が集い、チームとなり、議論することで課題の本質に向き合っていきます。また、チームには地域の内・外の人が参画します。

〇提案で終わらずに実践する

3ヵ月のスタートアッププログラムで生まれた提案を、株式会社さとゆめが伴走して事業化を目指します。提案だけで終わらず、泥臭く事業化へ向けて走り続けます。

〇自分の可能性へDIVE

チームとの対話や地域との関わりを通じて、自身の強みの再発見や、起業や複業への挑戦、これからのライフスタイルの模索など、参加者それぞれが新しい可能性を探求しています。

◼︎”100DIVEのこれまで”

100DIVEでは、2021年から11期24の地域で実施し、368名が参加。30チームが活動を継続し、8つの事業が法人化を実現しています。地域やチームごとの取り組み内容、事業化の進捗なども含めて、”100DIVEのこれまで”を下記の画像にまとめております。

■法人情報

社名：株式会社100DIVE

設立： 2021年10月1日

代表取締役：庄司弥寿彦

本社所在地：東京都豊島区南大塚3－36－7 南大塚T＆Tビル6F

HP：https://100dive.co.jp/

事業内容：

・関係人口(地域と多様に関わる人々)による共創型地域課題解決プロジェクトの企画、運営

・地方自治体・非営利団体・人材育成団体等に対する経営資源の提供

・地方自治体・非営利団体・人材育成団体等への投資及びサポート

・地域課題解決に関する企画、設計、管理、運営及びコンサルティング

・人材育成に関する企画、設計、管理、運営及びコンサルティング

・ワーケーション(地域に滞在しての働き方)に関する機会の提供及び施設の運営

・地域社会の健全な発展を図る事業

■企業・自治体様及び取材等のお問い合わせ

問い合わせ先：100DIVE事務局 宛

メール：info@100dive.co.jp