フルッタフルッタの新・業務用仕入れサイトがオープン～365日出荷・当日発送対応で「仕入れのリードタイム」を大幅に短縮～

株式会社フルッタフルッタ

株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠 以下「当社」）は、従来の業務用仕入れサイト「フルッタフルッタBIZ WEB」をリニューアルし、新たに「フルッタフルッタ業務用仕入れサイト」として2026年4月20日（月）にオープンしましたことをお知らせいたします。今回のリニューアルでは、受注・在庫・物流システムの連携を強化し、よりスピーディーでスムーズな仕入れ環境の提供を目指します。

■リニューアルの背景

これまで、多くの事業者様から「在庫を最小限に抑えたい」「急な需要増に対応できるよう、できるだけ早く届けてほしい」というご要望をいただいておりました。こうしたお声を受け、今回のリニューアルでは出荷体制を見直すことで、発送までのタイムラグを大幅に短縮しています。

■新サイトの主な特徴

本リニューアルでは、スピード出荷のみならず、事務作業の軽減やコストの明確化など、仕入れ業務全体の効率化を図っています。

●「365日出荷」対応

土日・祝日を問わず、年間を通じて出荷対応。週末や連休中の急な在庫不足にも対応可能です。

●14時までのご注文で「当日発送」

14時までの注文確定分は即日出荷。リードタイムを最小化し、店舗運営をサポートします。

●全国一律送料

配送エリアを問わず送料を一律化。遠方のお客様にもご利用いただきやすい送料体系です。

●まとめ買いで送料無料

同一温度帯（常温・冷蔵・冷凍）の商品を25,000円（税込）以上ご購入いただくと対象となります。

●領収書の発行機能

マイページからいつでも即日発効が可能になります。

また、新サイトでは決済方法としてクレジットカードおよびNP掛け払いに対応しています。

※NP掛け払いをご利用の場合は、審査終了後の発送手配となります。

■今後のサイト運用について

新・業務用仕入れサイトのオープンに伴い、スムーズな切り替えを行っていただくために、当面の間は従来サイト（フルッタフルッタBIZ WEB）も並行して運用を継続します。

従来サイトにつきましては2026年秋頃を目途にクローズし、新サイトへ完全移行する予定です。移行に関する詳細につきましては、追ってお知らせいたします。

■「フルッタフルッタ業務用仕入れサイト」詳細情報

アサイーをはじめとしたアマゾンフルーツなどを業務用価格で小ロットからケース単位まで取りそろえ、飲食店をはじめ幅広い業態の仕入れニーズにお応えします。

新サイトURL：https://biz.frutafruta.com

ご利用ガイド：https://biz.frutafruta.com/pages/guide

FAQ：http://biz.frutafruta.com/pages/faq

お問い合わせ窓口メールアドレス：biz@frutafruta.com

従来サイト（2026年秋頃クローズ予定）：https://frutafrutabiz.bcart.jp/

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。