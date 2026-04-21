通販一元管理システム「GoQSystem」、「メルカリBiz配送」とAPI連携開始。送り状発行の手間を“ゼロ”へ、最短3分のスピード発送を実現。

株式会社GoQSystem

通販一元管理システム「GoQSystem（ごくーシステム）」を運営する株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、株式会社メルカリ（本社：東京都港区、取締役 兼 代表執行役 CEO：山田 進太郎、以下 メルカリ）が提供する「メルカリShops」出店者様向け配送サービス「メルカリBiz配送」とのAPI連携を開始いたしました。

本連携により、これまでメルカリの管理画面にログインして行っていた「送り状の発行」や「発送連絡」といった主要な業務を、GoQSystem内で行うことが可能になります。

複数の画面を往復する手間を最小限に抑え、出荷業務の効率化とミス防止をサポートします。

■ 今回のアップデートで実現すること

「メルカリBiz配送」の「送料の安さ」「集荷の手軽さ」はそのままに、発送業務をGoQSystem上で一元管理できるようになりました。

- 「メルカリ」の画面を開かず、その場で送り状発行GoQSystem内の注文情報から、送り状の作成・印刷まで完結。別画面への遷移が不要になり、事務作業時間を大幅に削減します。- 複数ショップの発送作業をGoQSystemで一括管理「メルカリShops」をはじめとする複数モールの注文をまとめて処理可能。配送手配までを一つの画面で行えるため、出荷オペレーションがシンプルになります。- 受注業務の80%以上を自動化配送方法ごとの振り分けやステータス更新など、これまで手作業で行っていた工程を自動化。人的ミスの削減と作業時間の大幅短縮を実現します。

■GoQSystemが提供する「配送API」の特長

複数モールの受注をワンクリックで送り状発行 できる機能です。

e飛伝、ゆうパックプリントR、B2クラウドなどの送り状発行システムは不要。

すべてのショップをまとめて最短3分で、GoQSystem管理画面内で完結します。

- ポイント1：CSV連携不要手作業によるデータの往復をゼロにすることで、情報の食い違いや更新漏れといったリスクを防ぎます。- ポイント2：最短3分でPDF出力すべてのショップの送り状をまとめて、GoQSystemの画面内でスピーディーに作成。- ポイント3：追跡番号の自動反映発送完了後の追跡番号も自動で各モールに反映。手入力の必要はありません。

■「メルカリBiz配送」詳細について

「メルカリBiz配送」は、メルカリが提供する「メルカリShops」出店者様向けの配送サービスです。

- 配送コストの最適化：「メルカリ」ならではの特別料金で利用可能。- 発送の手間を軽減 ： 全サイズ無料で集荷。大量の荷物もまとめて発送可能。- 効率的な運用 ： 「メルカリShops」管理画面から送り状の一括印刷が可能。

※詳細な利用条件や配送料金などの情報は、公式サイトをご確認ください。

https://jp-news.mercari.com/articles/2025/11/04/biz_haisou/

■今後の展望

GoQSystemは今後も、自動化領域の強化と各種サービス連携を通じて、

EC運営における人的作業の削減と業務品質の向上を支援してまいります。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/