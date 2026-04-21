【4月25日(土)開幕】富士見パノラマリゾート、2026年グリーンシーズン営業を開始

一般社団法人富士見パノラマリゾート標高差730ｍを結ぶゴンドラで気軽に高原の大自然を満喫

一般社団法人富士見パノラマリゾート（所在地：長野県諏訪郡富士見町）は、2026年4月25日（土）より、グリーンシーズンの営業を開始いたします。営業期間は11月15日（日）までを予定しております。

当リゾートは、中央自動車道・諏訪南ICから約7分、東京からは約90分、八ヶ岳南麓に位置する山岳リゾートです。8人乗りゴンドラで山麓から入笠山中腹の山頂駅まで一気にアクセスでき、そこから広がる入笠山一帯は、春から秋にかけて多彩な山野草が咲き継ぐ花の名所として知られています。

入笠山トレッキング

ゴンドラ山頂駅から歩き始める入笠山は、登山初心者からご家族連れ、トレッキング愛好家まで幅広くお楽しみいただける山です。山頂駅から徒歩すぐの入笠すずらん山野草公園、そして少し足を延ばした入笠湿原は、すずらんをはじめ多彩な山野草が春から秋にかけて咲き継ぐ、国内有数の花の名所として知られています。とりわけ湿原の景色は季節ごとに表情を変え、訪れるたびに新しい出会いがあります。

山頂までは山頂駅から歩いて登ることができ、到達した先には八ヶ岳、富士山、南・中央・北アルプスを一望する360度のパノラマが広がります。

また、ゴンドラは愛犬との同乗にも対応しており、ワンちゃんと一緒に高原の散策をお楽しみいただけます。気軽に八ヶ岳南麓の大自然に触れられる一日を、それぞれのペースでお過ごしください。

山のアクティビティ

山頂では360度大パノラマの景色が待っているゴンドラ山頂駅からの約1時間の気軽なトレッキング[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8XkDUB_SUDA ]

マウンテンバイクパーク

ゴンドラで一気に山頂まで上がり、ロングダウンヒルを楽しめる日本最大級のMTBパーク。初級から上級までのコースに加え、初心者やキッズ、スキルアップを目指すライダー向けの「シマノ・バイカーズフェスティバルPresents スキルアップエリア」を展開。レンタルバイクや装備、スクールも併設運営されており、初めての方にも安心してご利用いただけます。

パラグライダー／トレイルランニング

併設のJMB富士見パノラマパラグライダースクールでは、関東屈指の高度差を誇る山頂からのタンデムフライトや半日体験を提供。シーズン中はトレイルランテストセンターも開設しています。

今シーズンの見どころ

日本最大級のMTBフィールドエリア1の高度差で空中浮遊体験が可能

ゴールデンウィークはカタクリが見頃

4月下旬から5月上旬にかけて、カタクリの紅紫色の花が一面に咲き広がり、春の森をやさしく染め上げます。オープン直後のゴールデンウィーク期間中が見頃の予想です。

120万本のすずらん祭り（5/23～6/21）

入笠すずらん山野草公園のドイツすずらん20万本と、入笠湿原の日本すずらん100万本、あわせて120万本のすずらんが一斉に見頃を迎えます。期間中はゴンドラ往復券ご購入の方に山野草の苗をプレゼント。

涼風の入笠花暦 2026（7/1～8/16）

平均気温22℃の冷涼な夏の入笠山で、約150種もの山野草が次々に咲きつなぎます。花々を眺めながらの高原散策をお楽しみください。

3万本のリンドウ祭り（8/22～9/23）

夏の終わりの入笠湿原が、約3万本のリンドウで青紫色に染まります。秋の入口を告げる花景色です。

カタクリの可憐な姿がシーズンの幕開けをお知らせ120万本のすずらん祭りは信州を代表する人気のイベント涼しげな気温の中で花々に包まれる入笠湿原色鮮やかなリンドウの群生は長野県屈指のスポット

レストラン「オリオン」、新たな味わいへ

山麓レストラン「オリオン」では、今グリーンシーズンより料理長が新たに就任し、メニューを一新いたします。新料理長は、大阪でスパニッシュイタリアンレストラン「タベルナ エスキーナ」のオーナーシェフを務めた竹口誠（たけぐち まこと）氏。「素材選びと手作り、極力シンプルに」を信条に、長年料理人としての道を歩んできました。長野県産の食材を中心とした地産地消にこだわり、信州の恵みを活かした一皿を、ご来場の皆さまにお楽しみいただけます。

レストランオリオン

平日 AM9:30～PM5:00

土日祝 AM9:00～PM5:00

（ラストオーダー PM4:30）

ランチタイム AM10:00-PM3:00

施設概要

施設名：富士見パノラマリゾート

所在地：長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703

運営：一般社団法人 富士見パノラマリゾート

アクセス：中央自動車道・諏訪南ICより約7分／JR中央本線 富士見駅より無料送迎バス運行

営業期間：2026年4月25日（土）～11月15日（日）

公式サイト：https://www.fujimipanorama.com/

料金・運行時間等の詳細は公式サイトをご覧ください。