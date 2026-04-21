【NEWS】美容師・エザキヨシタカ氏が「サステナオンラインクリニック」アンバサダーに就任

株式会社ビタブリッドジャパン

サステナオンラインクリニックは、このたび美容師のエザキヨシタカ氏をアンバサダーとしてお迎えしました。

2026年4月より、サステナオンラインクリニックの取り組みやAGA治療に対する考え方を、美容師の視点から発信いただきます。

就任の背景：医療と生活の間にある「リアルな悩み」に寄り添うために

サステナオンラインクリニックは、「より心地よく、より自分らしく。」をコンセプトに、治療の効果だけでなく治療を続ける“体験”そのものを大切にしてきました。

AGA治療は一定期間継続して取り組むものだからこそ、その過程で、髪や頭皮の変化や悩みを日常のふとした瞬間に意識することも少なくありません。日々お客さまと向き合い、髪や頭皮の変化を間近で見続けてきたエザキ氏の視点は、こうした医療と生活の間にある悩み対し、深く寄り添えるものだと革新しております。

エザキ氏とともに、より身近で続けやすい治療体験をお届けするべく、今回のアンバサダー就任に至りました。

エザキヨシタカ氏 プロフィール

エザキヨシタカ氏は、美容師として第一線で活躍する傍ら、美容業界の枠を超えた取り組みを続けるヘアスタイリストです。

2009年に原宿でヘアサロン「grico」をオープン。以降、技術力と独自の視点を軸に、美容師の新しい在り方を提示し続けてきました。

サロンワークにとどまらず、芸能人やモデルのヘアメイク、コレクションやメディア出演、国内外でのセミナー講師、商品開発やコンサルティングなど、多方面で活動。髪型を整えることが、その人の気持ちや人生に前向きな変化をもたらすという考えのもと、髪を通じて一人ひとりに寄り添う姿勢が、多くの支持を集めています。

●grico：http://grico-h.com

●エザキヨシタカInstagram：https://www.instagram.com/grico0221/?hl=ja

コメント

美容室は、髪を整える場所であると同時に、その人の人生に寄り添い、長く関わっていく場所だと感じています。

髪や頭皮の悩みも、年齢やライフステージとともに変化していくもの。

美容師として培ってきた視点を通じて、治療をより身近に、前向きに捉えられるきっかけをお届けできればと思っています。

今後の取り組みについて

今後は、AGA治療や頭皮ケアに対する考え方や日常の中での髪との向き合い方などを、エザキ氏ならではの美容師視点で発信していく予定です。

サステナオンラインクリニックとしても、医療の視点に加え、生活に寄り添う視点を取り入れながら、より身近で続けやすい治療体験の提供を目指してまいります。

サステナオンラインクリニックについて

サステナオンラインクリニックは、年間22,000件*を超える診療実績をもつ表参道スキンクリニックと連携し、オンライン診療サービスとして展開しています。

＊2024年8月～2025年7月

スマートフォンひとつで診察から処方まで完結できる利便性に加え、継続しやすさやプライバシーへの配慮、社会貢献性を重視した医療体験を提供しています。一人ひとりが自分らしく治療と向き合える選択肢を広げることを目指し、今後も取り組みを進化させてまいります。

Q. AGAとは？

A. AGAとは「男性脱毛症」のこと。男性ホルモンの影響で起こる薄毛で、日本では成人男性の約3人にひとりがAGAだと言われています。

Q. サスクリのAGA治療の特徴は？

A. AGAの治療には抜け毛を防止する「守りの成分」と発毛を促進する「攻めの成分」の2種類を用います。サスクリではこれらの2種類の成分を1錠にまとめました。1日1錠飲むだけで飲み間違いの心配も少なく、続けやすさにこだわった混合薬を処方いたします。

サービス概要

https://sustaina.vitabrid.co.jp/

スマホひとつで、診察から処方まで完了。表参道スキンクリニックと連携し、医師による診療をお届けします。

サスクリのAGA治療について詳しくはこちら：https://sustaina.vitabrid.co.jp/item/aga/index.html

お問い合わせ：info@cs.sustaina.vitabrid.co.jp

※サステナオンラインクリニックはオンライン診療のプラットフォームです。

※保険適用外の自由診療です。