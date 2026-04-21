【アットホーム × エピログ相続】空き家を相続した方の相続税申告の負担を軽減

Inheritech株式会社

専門家に依頼せず、自分で相続税申告書を作成できるWebサービス「エピログ相続」を提供するInheritech株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上村聡、以下「Inheritech」）は、不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：鶴森康史、以下「アットホーム」）と、業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、「アットホーム 空き家バンク」を利用する空き家所有者・相続人に対し、相続税申告に必要な資産評価および申告書作成を自ら進められる手段を提供します。

■ 提携の背景

空き家の発生要因である相続においては、不動産の承継に加え、相続税申告が必要となります。特に、不動産を含む申告は極めて煩雑であり、申告財産の把握や準備の負担から、申告対応が先送りにされるケースも少なくありません。

こうした課題に対し、Inheritechは、相続専門税理士の知見をアルゴリズム化した「エピログ相続」を通じて、これまでユーザーが「自分で行うこと」が困難だった相続税申告書の作成を、自ら完結できる仕組みを構築してきました。

このたび、全国の自治体と連携するアットホームと提携することで、「アットホーム 空き家バンク」を利用する相続人に対し、相続税申告に必要な情報整理や申告書作成を自ら進めるための手段を提供し、相続発生後の手続き負担の軽減に寄与します。

■ 本提携による支援のポイント

- 相続した不動産にかかる相続税申告を自ら進める手段の提供「アットホーム 空き家バンク」を利用する相続人に対し、相続税申告に必要な財産評価や申告書作成を自ら行える手段を提供します。- 相続税申告に伴う負担の軽減専門知識がなくても、ガイドに従うだけで申告準備ができる設計により、相続税申告における情報整理や計算、書類作成の負担を軽減します。- 必要なタイミングでの情報提供空き家の活用や売却を検討する相続人に対し、相続発生後に必要となる申告手段を適切なタイミングで届けます。

■ 「アットホーム 空き家バンク」について

アットホームが2017年より運営する、全国の空き家・空き地情報と利活用希望者を結ぶプラットフォームです。

自治体が把握・提供している空き家等の情報と消費者を結び、地域の魅力発信や移住・定住支援など、自治体の空き家対策を包括的に支援しています。

アットホーム 空き家バンク： https://www.akiya-athome.jp/

■ セルフ型相続税申告サービス「エピログ相続」の特徴

「エピログ相続」は、一問一答形式の質問に答えることで、自分で相続税申告書を作成できるWebサービスです。

- 税理士監修の初心者用ガイドで安心はじめて相続をする方にもわかりやすいように、相続専門の税理士がこだわり抜いたガイドで申告手続きをサポートします。- 業界初、土地評価もシステムで完結丁寧なガイド、直感的な操作で財産評価の難関である土地評価が自分でできます。- 相続税申告完了まで一括 99,000円一問一答式の質問に答えていくことで、相続人の判定や財産評価、分割割合に合わせた相続税計算ができ、相続税申告書・遺産分割協議書・相続関係説明図などを出力できます。

相続税申告書作成Webサービス エピログ相続：https://www.epilog-souzoku.jp/(https://www.epilog-souzoku.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260421_pr)

■ 今後の展望

Inheritechは、相続税申告のハードルを下げることにより、相続発生後にさまざまな対応が求められる相続人の負担軽減に寄与し、不動産の売却や管理・活用を支援いたします。

■ 会社概要

アットホーム株式会社

代表者：代表取締役社長 鶴森 康史

所在地：東京都大田区西六郷4-34-12

URL ：https://www.athome.co.jp/corporate/

Inheritech株式会社

代表者：代表取締役 上村 聡

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

URL ：https://inheritech.co.jp/(http://inheritech.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260421_pr)

【本件に関するお問い合わせ先】

Inheritech株式会社 広報担当

E-mail：info@inheritech.co.jp