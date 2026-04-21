ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、ティラミス official siteがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社プラチナムピクセル（東京都渋谷区、代表取締役社長：山口 晋路）」が運営する女性アイドルグループ「ティラミス」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

オフィシャルサイト兼ファンクラブサイトのご紹介

プラチナムピクセル大阪発の6人組アイドルグループ「ティラミス」のオフィシャルサイト兼ファンクラブがオープン！

ファンクラブでは、イベントのチケット先行販売や推しメン本人から届く個別メッセージ、推しメン設定、ギャラリー、ムービーなどここでしか見られない限定コンテンツを展開予定です。

●サイト名：ティラミス official site

●URL：https://tiramis-official.com

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

【グループプラン】

●てぃらふぁみプラン：月額550円

【メンバー個別プラン】

●推しメンプラン：月額2,750円

各メンバー毎の個別プランです。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

会員限定オリジナルのデジタル会員証を発行いたします。

加入プランによって付与されるデザインパターンが異なります。

２.イベントチケットFC先行販売

イベントなどのチケットを、ファンクラブ会員先行で購入できます。

FCチケット先行のお申込みには「てぃらふぁみプラン」へのご加入が必要です。

３.推しメン設定

メンバーからひとりだけ、推しのメンバーを設定いただけます。

４.限定ギャラリー

会員限定でティラミスの画像ギャラリーをお楽しみいただけます。

５.限定ムービー

限定動画コンテンツをお楽しみいただけます。

６.誕生日メッセージ

お誕生日にティラミスから記念のメッセージをお届け！

７.FC限定グッズ購入権

詳細が決まり次第NEWS等でお知らせいたします。

※不定期販売となります

８.個別メッセージ

不定期で推しメン本人からメッセージをお届けいたします。

※プラン加入前のメッセージはご確認いただけません。

９.デジタル特典券(チェキ撮影券サインあり)

イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券です。

推しメンプランにご加入いただくと、毎月会費の決済のタイミングで1枚付与となります。

本特典券1枚につき1回、加入いただいたプランのメンバーとツーショットチェキ（サイン付き）撮影を行うことができます。

特典券はマイページの特典券からご確認・ご利用いただけます。

※有効期限は付与から３ヶ月となりますのであらかじめご注意下さい。

※ご利用時は撮影スタッフに直接ご提示ください。販売卓で引き換える必要はありません。

※INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/255_1_aa236fae8e0aa3fd3abdcb43b1c0b256.jpg?v=202604210751 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆ティラミスからのメッセージ◆

いつも応援してくれているみなさんへ

このたび、ティラミスのオフィシャルサイト＆ファンクラブがオープンしました！

私たちは「みんなを元気づける存在になりたい」という想いで活動しています。

ここでは、限定コンテンツやメンバーをもっと近くに感じられる特別な体験をお届けしていきます。

これからもティラミスの応援、よろしくお願いします！

ティラミス メンバー一同

◆ティラミス プロフィール◆

ティラミスとは北イタリア生まれの世界的に有名なデザート。

語源はイタリア語で『私を引っ張り上げて』転じて『私を元気づけて』の意味。

アイドルである私たちが『ファンのみんなを元気づける存在になりたい』

『甘くてちょっとビターでみんなに愛される楽曲をお届けする』そんな意味がこめられています。



●X：https://x.com/tiramis_staff

●Instagram：https://www.instagram.com/tiramis_official

●YouTube：https://www.youtube.com/@tiramis_official

●TikTok：https://www.tiktok.com/@tiramis__official

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/