【夏季限定】紅茶ブランド「Revolution（レボリューション）」より「コールドブリュー（水出し）ティー」シリーズが新発売！

株式会社 ｎａｋａｔｏ

株式会社ｎａｋａｔｏ（ナカトウ、本社：東京都港区麻布十番1-5-30、代表取締役社長：榎本隆司）は、上質な食を提案する「nakato selection」で展開するドイツのプレミアムティーブランド「Revolution（レボリューション）」より、冷水を注ぐだけで本格的な味わいが楽しめる「コールドブリュー（水出し）ティー」シリーズを4月15日より夏季限定で発売いたしました。

「暑い季節でも、手軽に本格的な紅茶を楽しみたい」という声に応え、厳選された茶葉を使用した風味豊かな水出しティーが誕生。素材本来の風味を最大限に活かし、忙しい日常でも冷水5分で心安らぐ「上質なティータイム」をお届けします。

■ 「Revolution コールドブリューティー」シリーズの４つの特長

１. わずか5分のスピード抽出

冷水を注いでからたった5分で、茶葉が持つ本来の香りと風味を最大限に引き出した本格アイスティーが完成します。

２. 渋みを抑えた「すっきり」とした味わい

冷水抽出により苦みや渋みが抑えられ、選び抜かれた素材の優しい香りとクリアな後味が楽しめます。

３. 涼しげな仕上がり

熱湯で淹れた紅茶を冷やす際に起きやすい白濁現象「クリームダウン」が、水出しではほとんど起こりません。見た目にも透明感があり、夏を彩る一杯にぴったりです。

４.自由な置き方が叶うパッケージデザイン

縦置き・横置きのどちらにも対応できるパッケージデザインを採用しました。店舗での多様な陳列ニーズに応えるとともに、ご自宅でも空間に合わせて置き方を選べるデザインです。

■商品ラインアップ

コールドブリューティーピーチ味（Peach）

ブラックティーの深みはそのままに、渋みを抑えて桃本来のやわらかで甘酸っぱい香りをお楽しみいただけます。一口飲めば、甘い余韻が心地よく広がります。

コールドブリューティーレモン味（Lemon）

レモンの酸味と香りを引き出したすっきりとしたさわやかさが特徴。レモンピールやライムピールを贅沢に使用し、渋みを感じないクリアな味わいで、凛とした清涼感が広がります。

【商品詳細】[表: https://prtimes.jp/data/corp/100617/table/17_1_1acecfcae46363fa2a69176295a823a3.jpg?v=202604210251 ]

発売日：2026年4月15日より順次

取扱店舗：百貨店 、高級食料品店 他

ｎａｋａｔｏオンラインストアにて発売中（ https://www.nakato-onlinestore.com/c/blacktea ）

株式会社ｎａｋａｔｏについて

株式会社ｎａｋａｔｏは、原材料、産地、製法にこだわり、国内はもとより世界各国の上質な食品を専門に取り扱う卸売会社です。「nakato」ブランドや、「nakato selection」を通じて、「おいしさはコミュニケーション」をスローガンに、世界各国のおいしさを皆様の食卓にお届けします。

nakatoホームページ ：https://www.nakato.jp/

nakatoオンラインストア：https://www.nakato-onlinestore.com/

「Revolution（レボリューション）」について

ワンランク上のライフスタイルを生み出すティーブランド。

香り豊かで、繊細でありながら、力強さを持った味わいが特徴です。紅茶専門家が厳選したお茶と革新的なフレーバーの組み合わせを存分にお楽しみください。

Revolution ブランドページ：https://www.nakato.jp/nakato_selection/brands/revolution.html