米サンフランシスコ発のデザイン会社ビートラックスがプリマハムの新・食育教材の開発を支援。デザイン思考を活かして教育現場の課題を解決し、「朝ごはん」の価値を小学生に楽しく届けるプログラムを提供。

ビートラックスジャパン合同会社

ビートラックスジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、代表者：片山 万気、以下「ビートラックス」）とプリマハム株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長：千葉尚登、以下「プリマハム」）は、小学校向け食育教材「朝ごはんを食べよう」を開発しました。本教材は、学校現場に負担をかけることなく子どもたちに食の楽しさを伝える内容となっており、2026年4月からプリマハムより全国の小学校に無料提供されます。

■ 開発・協業の背景

現在、朝食の欠食をはじめとする子どもたちの食を取り巻く課題が多様化しており、食育を通じた健康課題への対応が社会的に強く求められています。 一方で、2026年4月の改正給特法施行などに伴い、教育現場では時間外業務の削減が進められ、教材研究や授業準備に割ける時間の確保が極めて難しくなっています。

プリマハムは、日々の食卓を支える食品メーカーとして、子どもたちに「食べる喜び」や「食の楽しさ」を伝え、健やかな成長を支援することを目指しています。

ビートラックスは、デザイン思考をベースにしたサービスデザインやブランディングに強みを持つ会社です。

プリマハムは「子どもたちへ食の価値を届けること」を実現するにあたり、従来型の教材には無い新しい視点を取り入れるため、ビートラックスにコンテンツ企画とデザイン制作を依頼。プロジェクトでは、教育現場の真の課題を探り、単に楽しいコンテンツづくりではなく、「教育現場の負担軽減」の課題も同時に解決するプログラムを開発することに至りました。

■ 新教材「朝ごはんを食べよう」の3つの特長

1.先生のニーズに寄り添い、ダウンロードしてすぐ授業ができる

本教材は、教育現場の真のニーズを満たすべく、学習指導要領の枠の中でそのまま家庭科の授業 1回分をカバーできる教材です。

「朝ごはんを食べることの大切さ」というテーマは、小学校高学年の家庭科の学習指導要領に含まれ、先生たちの関心も高いトピックです。学習指導要領に準拠した家庭科の用語を用いているため、ダウンロード後すぐにスムーズな授業展開が可能です。先生方の「準備時間ゼロ」を徹底的に追求し、生徒向け教材は PowerPoint スライド形式で提供され、先生用の「ティーチャーズガイド（進行用スクリプ

ト）」もついています。

2. 子どもたちの視野を広げ、親しみやすい内容

本食育コンテンツには、グローバルな視野や最先端の視点を持つビートラックスならではの工夫が凝らされています。単に朝ごはんと健康を紐づけるだけでなく、世界の文化を背景に朝ごはんを紹介する他、共働き家庭の忙しい朝や多様な家庭事情、過剰なダイエットに対する問題意識なども踏まえています。また、クイズやゲームを含めるなど、先生と生徒の双方向コミュニケーションや子どもの主体性を引き出す構成となっています。

さらに、プリマハム公式キャラクター「ソップリン」がナビゲーターをつとめ、マンガ調の章を設けるなど、生徒を飽きさせないものとなっています。

3. 授業の目的や時間の制約にあわせてカスタマイズが可能

教材は「世界の朝ごはん」「3つの働き（主食・主菜・副菜）」「献立づくり」などで構成されています。章に分け、必要な部分だけを自由に抜粋・組み合わせて使える形式となっているため、家庭科の授業の他、朝の学活での利用、他科目での利用など、授業の目的や先生の指導計画に合わせて授業の構成やボリュームを柔軟にカスタマイズいただけます。

■ 各社概要

■ ビートラックスについて

会社名：ビートラックスジャパン合同会社

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 Inspired Lab.

代表者：片山 万気

設立：2013年

事業内容：サンフランシスコと東京を拠点に、大手企業を含む合計300社以上に対してリサーチ、サービスデザイン、ブランディング、マーケティングを中心としたデザインコンサルティングサービスを提供

URL：https://btrax.com/jp

■ プリマハムについて

会社名：プリマハム株式会社

所在地：東京都品川区東品川4丁目12番2号 GRC品川イノベーションパーク

代表者：千葉尚登

創業：1931年 設立：1948年

事業内容：ハム・ソーセージ、食肉および加工食品の製造販売

URL：https://www.primaham.co.jp/

【お問い合わせ先】

ビートラックスジャパン合同会社：

TEL：03-6683-0853 ／ E-mail：tokyo@btrax.com

プリマハム株式会社 食育事務局：

E-mail：syokuiku@primaham.co.jp