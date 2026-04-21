【40代、50代男性の体型に関する意識調査】理想から離れていくことが明らかに

シックスセンスラボ株式会社

東洋医学および五行論の考え方に基づくサプリメントシリーズ「つむゆい」や「いのちのユーグレナ」「和漢乃酵素 ツバメの巣」体臭・口臭サプリ＆スプレー「BoDEO360」などの健康美容食品、サプリメントの企画・販売を通じて女性の一生に寄り添い「明日の笑顔を届ける」ことを理念としたフェムテック＆フェムケア企業、シックスセンスラボ株式会社（本社：福岡／代表取締役：石川奈穂子／https://www.sixthsenselab.jp）は、2026年1月19日～2026年1月26日に「体型」をテーマにインターネットによる全国アンケートを実施し、40歳以上59歳以下の男性194人からご回答いただきました。

調査結果のダイジェスト

お腹まわりが圧倒的に「気になる」！

▪️20代の時に比べて４人に一人が11キロ以上増えた！

▪️お腹まわりが圧倒的に「気になる」！

▪️「引き締まった健康的な体」が一番！４割こえる

【調査概要】

本調査はシックスセンスラボ株式会社の独自メディアPURAVIDA編集部（https://www.sixthsenselab.jp/puravida）が2026年1月19日～2026年1月26日に40歳以上59歳以下の男性194人（回答総数）に対してインターネットを使って実施しました。

年代別の分析など詳しいことは下記の弊社情報サイト「プーラヴィータ」をご覧ください。

プーラヴィータの記事は

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

20代の時に比べて４人に一人が11キロ以上増えた！

【Q1】20代の頃と比べて、あなたの体重はどれくらい変わりましたか？

20代の頃と比べて、あなたの体重はどれくらい変わりましたか？

ほとんど変わらない＋減ったという回答は３人に一人と少数派。16キロ以上増えた人は11.1％もおいででした。

（年代別の分析は？）大きな体重増加はやはりは加齢とともに割合が大きくなっています

11キロ以上増えたという回答を40代前半と50代後半で比べると、1.5倍の開きがあります。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

体型変化は30代後半からはじまり40代が変化のピークに

【Q2】体型の変化を実感するようになったのは何歳頃からですか？

体型の変化を実感するようになったのは何歳頃からですか？

体型変化を実感した年代を聞いてみたところ、30代後半から40代の合計が半数を大きくこえました。

（年代別の分析は？）体型変化、30歳未満で実感したという回答に大きな差が

40代後半と50代後半では４倍近い差がありました。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

お腹まわりが圧倒的に「気になる」！

【Q3】現在、もっとも気になる体型の変化はどこですか？

現在、もっとも気になる体型の変化はどこですか？

もっとも気になる体型変化の場所は「お腹まわり」が圧倒的に多く６割をこえました。次は「筋肉量の低下」をあげ、男性ならではの回答ともいえそうです。

（年代別の分析は？）40代後半は「顔（フェイスラインや二重あご）」が気になる年代！？

他の年代に比べて、３～６倍近くも違う回答数でした。変化が大きい年代だから意識が高まるのかもしれません。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

体型変化は「疲れやすさ」に影響！

【Q4】前問でお答えいただいた体型変化は、生活の中でどんな影響がありますか？（複数選択可）

前問でお答えいただいた体型変化は、生活の中でどんな影響がありますか？（複数選択可）

半数近くの方が体型変化で「疲れやすくなった」と感じています。「自信がなくなった」という回答が多いのも気になります。

（年代別の分析は？）「自信がなくなった」という回答は若い世代ほど多い

その違いは年代により４倍も！若い世代ほど体型変化にネガティブになっているようです。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

対策は運動！が３人に一人。意外に少ない？

【Q5】体型・体重の変化に対して、現在、どんな対策を行なっていますか？（複数選択可）

体型・体重の変化に対して、現在、どんな対策を行なっていますか？（複数選択可）

運動派は３人に一人。一方、何もしない人もそれに近い回答に。サプリメントの利用は予想以上で9.5％でした。

（年代別の分析は？）運動、サプリ利用の積極対策派は40代前半に多い結果に

質・脂質制限は50代後半で多くなっています。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

もっと力を入れたい体型対策は「運動・筋トレ」が半数こえる！

【Q6】今後、もっと力を入れたい体型対策を教えてください。(複数回答可）

今後、もっと力を入れたい体型対策を教えてください。(複数回答可）

運動・筋トレが半数をこえ、食事改善と睡眠が続いています。複数を選択している人が少ないのも特徴でした。

（年代別の分析は？）ダイエットサプリの活用で７倍の違いが

年代で大きな差があったのは「ダイエットサプリの利用」で７倍の開きがありました。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

「引き締まった健康的な体」が一番！４割こえる

【Q7】あなたが理想とする「自分の姿」に一番近いのはどれでしょうか？

あなたが理想とする「自分の姿」に一番近いのはどれでしょうか？

理想の自分の姿に一番近いのは「引き締まった健康的な体」が４割をこえ、次に多かった「お腹だけはなんとかしたい」の２倍以上になりました。

（年代別の分析は？）高年代ほど「今より太らなければOK」

年齢を重ねるほど「消極的な理想」を選んでしまうのかもしれません。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

昔のズボン、まだ履ける人は半数近くに

【Q8】昔のズボン（20～30代の頃のもの）は今どうなっていますか？もっとも近い状態をお選びください。

昔のズボン（20～30代の頃のもの）は今どうなっていますか？もっとも近い状態をお選びください。

今でも普通に履けると言う人は意外？に多く３割近くになりました。

（年代別の分析は？）「キツいが頑張れば履ける」という回答と「ボタンが閉まらない」という回答がしっかり反比例しています

やはり年齢を重ねるごとに履けなくなるのがズボンのようです。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_male_bodyshape/

今回の調査から、男性も自分の体型に関心はあるが、年齢とともに体型は変わっていき、理想から離れていくことがわかりました。

体型は見た目だけでなく、健康状態に影響することは言うまでもありませんが、なかなか努力ができない姿も見え隠れしています。もう一度自分の体型を意識して、具体的な行動への動機にすることも必要かもしれません。

シックスセンスラボ株式会社の会社概要

商号 ： シックスセンスラボ株式会社

代表者 ： 代表取締役 石川奈穂子

（代表者からのご挨拶 https://www.sixthsenselab.jp/info/company/ )

所在地 ： 〒810-0021 福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル6階

設立 ： 2008年8月

事業内容：サプリメント・機能性食品・健康食品の販売・化粧品販売・美容健康情報メディア「プーラヴィータ」運営・セミナー、WEBセミナー企画運営・海外事業（アメリカ・ベトナム・フィリピン・台湾他）

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sixthsenselab.jp

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

シックスセンスラボ株式会社 お客様窓口

0120-514-333（月曜日～金曜日 9:00～18:00／土曜日 9:00～15:00）

お問い合わせ専用フォーム https://shop.sixthsenselab.jp/contact/