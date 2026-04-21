【BEB5土浦】空間もグルメも遊びもメロン尽くし！生産量日本一の茨城で夜のお祭りを楽しむ「メロンまるごと夏祭り」初開催

星野リゾートメロンまるごと夏祭り空間

「みんなでルーズに過ごす」をコンセプトにした「BEB5土浦 by 星野リゾート（ベブ）」は、2026年7月15日から8月31日の期間、空間もグルメも遊びもメロン尽くし！生産量日本一の茨城で夜のお祭りを楽しむ「メロンまるごと夏祭り」を開催します。茨城県が誇るメロンと夏の風物詩であるお祭りをテーマに、メロンの皮を練り込んだ和紙で作られた「メロン提灯」などでパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」を彩ります。また、メロン尽くしの屋台フードを始め、オリジナルキャラクター「メロンっち」のグッズが当たる「メロン射的」や「メロンガチャ」が登場します。茨城のメロンと夏祭り気分を同時に満喫できるイベントです。

背景

茨城県のメロンの生産量は26年連続日本一（＊1）。メロンの魅力を知っていただくために、夏祭りにちなんだメロンフードや射的などのアクティビティを提供します。また、茨城県の伝統工芸である「水府提灯」（＊2）と無形文化財の「西ノ内紙」（＊3）に着目し、メロンの皮を和紙に練り込んだ提灯で色鮮やかに空間を装飾しました。茨城を訪れる若い世代に茨城県が誇るメロンと伝統工芸を知っていただきたいという思いを込めて、今回のイベントを企画しました。

（＊1）茨城県営業戦略部販売戦略課 茨城を食べよう いばらき食と農のポータルサイトより(https://www.ibaraki-shokusai.net/brand/melon)

（＊2） スイフチョウチン。江戸時代に水戸藩の産業振興として生まれた提灯の一種。一本掛けという独自の製法で製作され、丈夫な提灯に仕上がるのが特徴です。

（＊3）ニシノウチシ。 常陸の国奥久慈の清流と、特産の良質な楮により漉き出された、和紙の一種。国及び茨城県無形文化財に指定されています。

「メロンまるごと夏祭り」の特徴特徴1 夏祭りをテーマにメロン提灯や屋台が並ぶTAMARIBAメロンの皮を練り込んだ提灯

イベント期間中は、24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA」が夏祭り会場に変身。注目は、頭上に灯る「メロン提灯」です。茨城の伝統工芸「水府提灯」と「西ノ内紙」の職人が、本イベントのために共同制作。通常は捨てられてしまう「メロンの皮」を繊維として和紙に漉き込むことで、メロンの網目模様や質感をリアルに表現しました。伝統の技と遊び心が融合した、ここでしか見られない空間演出です。

特徴2 メロンだらけの夏祭りメニューメロンだらけの夏祭りメニュー

夏祭りの定番屋台メニューを茨城らしくメロンでアレンジしました。カットしたメロンとホイップクリームを盛り付けた「ごろっとメロンかき氷」やホワイトチョコレートとの相性が抜群の「チョコメロン」、ドリンクにはメロンの器にラムネを注いだ「メロンまるごとラムネ」などを提供します。特に「メロンまるごとラムネ」は、上部をカットしたメロンを贅沢に器にし、昔懐かしいラムネを注いだインパクト抜群の一品。シュワシュワの炭酸と甘い果肉を豪快に味わう、大人のための贅沢な屋台メニューです。

特徴3 「メロン射的」と「メロンガチャ」で限定グッズが当たる！遊べるメロン屋台が登場

メロンガチャとメロン射的がならぶ「メロン屋台」メロン射的とメロンガチャで当たるオリジナルグッズ

イベント期間中、TAMARIBAに「メロン屋台」が登場し、メロンスイーツやオリジナルグッズが当たるアクティビティを楽しめます。「メロン射的」はオリジナルキャラクター「メロンっち」が的になっていて、倒した的の難易度に応じて景品を獲得できます。また、「メロンガチャ」は回すとメロン型のカプセルが出てきます。景品には、「メロンっち」モチーフのステッカー、キーホルダー、缶バッジ、トートバッグなどのオリジナルグッズのほか、BEB5土浦の名物「メロンまるごとクリームソーダ」と交換できる限定チケットも含まれています。

【協力】フタバ食品株式会社(https://www.futabafoods.co.jp/)

本イベントの「メロンガチャ」のカプセルには、フタバ食品の氷菓「メロン」で使用されているメロン型の容器を使用しています。さらに、「メロンガチャ」には10名限定で、氷菓「メロン」を含む「アイス10種セット」がもらえる特別な引換券が入っています。

「メロンまるごと夏祭り」概要

期間：2026年7月15日～8月31日

時間：16:00～22:00

場所：パブリックスペース「TAMARIBA」

料金：メロンまるごとラムネ：1,600円（税込）

チョコメロン：600円（税込・2本セット）

ごろごろメロンかき氷：1,000円（税込）

カップメロン：1,000円（税込）

メロン射的：5発 500円（税込）

メロンガチャ：1回 500円（税込）

対象：宿泊者

予約：不要

BEB5土浦 by 星野リゾート

BEB5土浦 パブリックスペース「TAMARIBA」

星野リゾート唯一の自転車を楽しむホテル。合言葉は「ハマる輪泊」。普段自転車に乗らない方も、生

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所在地 ：〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3階

電話 ：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）

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料金 ：1泊 6,600円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス ：JR土浦駅・改札徒歩10秒

公式Instagram：@beb5tsuchiura(https://www.instagram.com/beb5tsuchiura/) #beb5土浦

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5tsuchiura/

BEB（ベブ）とは?

コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会より

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