数量限定パッケージ「緑黄色社会×青柳ういろう　ひとくち　9個入」発売

株式会社青柳総本家数量限定パッケージ「緑黄色社会×青柳ういろう ひとくち 9個入」

「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの菓子を製造・販売している株式会社青柳総本家（本社：愛知県名古屋市守山区、代表取締役社長・後藤稔貴）は、4月25、26日(土、日)にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開かれる対バンイベント「緑黄色大夜祭2026」にあわせて開催される愛知の街全体で楽しめる連動企画「街ごと緑黄色大夜祭2026」に参加し、数量限定パッケージの「緑黄色社会×青柳ういろう ひとくち 9個入」を、2026年4月24日(金)～2026年4月27日(月)まで青柳総本家KITTE名古屋店限定で販売いたします(※完売の場合は販売期間内でも販売終了)。今回しか手に入らない特別なパッケージの「ういろう」です。また、緑黄色社会オフィシャルキャラクター「ブロッコリー」か「カリフラワー」いずれかのオリジナルステッカー1枚も付きます。名古屋へいらっしゃった皆さんに「ういろう」「名古屋の和菓子」の味を知っていただくきっかけになれば幸いです。

緑黄色社会オフィシャルキャラクター「ブロッコリー」のオリジナルステッカー緑黄色社会オフィシャルキャラクター「カリフラワー」のオリジナルステッカー

【緑黄色大夜祭とは】

緑黄色社会がインディーズ時代から行ってきた「いま自分たちが最も共演したい」をコンセプトに多彩なゲストアーティストを迎える対バンイベント”緑黄色夜祭”の拡大版で、2024年に横浜アリーナで初開催、2回目となる「緑黄色大夜祭2026」も豪華なゲストアーティストを各日・複数組迎えて開催されます。

【商品詳細】

【商品名】緑黄色社会×青柳ういろう ひとくち 9個入

【商品価格】1,900円（税込）

【容量】1箱9個入(「しろ・抹茶・さくら」各3個入)

【賞味期限】製造日より20日

【販売期間】2026年4月24日（金）～2026年4月27日（月）

※完売の場合は販売期間内でも販売終了

【販売店舗】青柳総本家ＫＩＴＴＥ名古屋店

【特徴】数量限定パッケージ、緑黄色社会オフィシャルキャラクター「ブロッコリー」か「カリフラワー」いずれかのオリジナルステッカー1枚付き

※1日の販売数には限りがございます。無くなり次第、当日販売分終了となります。

※商品が無くなり次第、販売終了となります。

※販売期間は予告なく変更となる場合があります。

【青柳総本家 X (旧twitter)】 https://twitter.com/aoyagi_souhonke

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