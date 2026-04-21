「ハイアット セントリック 銀座 東京」とコラボレーション！「日本橋 天丼 金子半之助」、「つけ麺 つじ田」監修メニューを5月11日（月）より提供開始

オイシーズ株式会社江戸前天丼濃厚つけ麺

人気飲食店の「日本橋 天丼 金子半之助」や、「つけ麺 つじ田」、「中華そば専門 田中そば店」などをグループで運営する、オイシーズ株式会社(所在地：東京都 千代田区 、代表取締役社長：工藤 智、以下：オイシーズ）が監修したメニューを、銀座・並木通りに位置するブティックホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」内「NAMIKI667 Bar＆Lounge」にて、2026年5月11日（月）より期間限定で提供いたします。

「金子半之助」と「つじ田」、それぞれの味わいの魅力を大切にしながら「ハイアット セントリック 銀座 東京」ならではのスタイルに仕上げることで、ホテルでの滞在をより豊かに演出します。

メニュー概要

江戸前天丼

提供価格：3,669円（税・サービス料込）

厳選した穴子や海老などを豪快に盛り付けた、ボリューム感あふれる一杯。

金子半之助ならではの秘伝の丼たれと香ばしい天ぷら、ふっくらとしたご飯が三位一体となり、江戸前ならではの粋な味わいをご堪能いただけます。

濃厚つけ麺

提供価格：1,898円（税・サービス料込）

香り高い濃厚豚骨魚介スープと喉越しの良い特注麺を合わせた、つじ田の看板メニュー。

素材の旨みが凝縮された奥行きある味わいを、最後の一口までお楽しみいただけます。

提供場所：NAMIKI667 Bar & Lounge

（東京都中央区銀座6-6-7 ハイアット セントリック 銀座 東京 3階）

提供期間：2026年5月11日（月）～

提供時間：NAMIKI667 Bar & Lounge 営業時間に準ずる

日～水11:00 - 22:00

（L.O. Food 21:00 | Drink 21:30）

木～土11:00 - 23:30

（L.O. Food 22:00 | Drink 23:00）

※詳細のご確認・ご予約は下記よりお願いいたします。

https://namiki667.com/news/2026/04/collaboration-menu.html

電話番号：03-6837-1300 （受付時間 10:30 - 22:00）

「ハイアット セントリック 銀座 東京」とは

「ハイアット セントリック 銀座 東京」は、銀座の街を縦横無尽に楽しむことができる東京・銀座の代表的な通りのひとつ・並木通りに位置します。

世界を代表するラグジュアリーブランドやグルメ、数々の老舗店が集結。常に新しい文化を柔軟に受け入れつつ、伝統を大切にしてきた「銀座」。そんな「銀座らしさ」をユニークなカラーとデザインに落とし込んだ164室の客室は機能と快適性を兼ねた開放的な空間です。

3FフロアのオールデイダイニングNAMIKI667は、斬新なインテリアと新しいメニューで、銀座の新たな食事体験をご提供します。

又、バーエリアでは、常に変化する銀座の街を様々なカクテルとこだわりのバーメニューで彩ります。並木通りを望むテラスで、思い思いのひと時をお過ごしください。



新旧の文化が交差する「銀座」の新しい旅の拠点として、旅に関する優れたアンテナを持ち、常に旅先での新しい発見を追い求め、それを仲間とシェアすることに喜びを感じる“アクティブトラベラー”の限りない探検をサポートします。

https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/tyoct-hyatt-centric-ginza-tokyo

「日本橋 天丼 金子半之助」とは

和食界の重鎮である半之助は、浅草で生まれ、誰よりも下町を愛し、誰よりも和食を愛した江戸っ子です。

そんな半之助が残した料理帖。料理帖に書かれていた「秘伝の江戸前の丼たれ」に合うタネ（材料）との試行錯誤を重ね、ようやく一杯の天丼が完成しました。

その天丼は、粋で豪快。まさに江戸前を表現したものでした。

この江戸前天丼をお手頃な価格で多くの方に味わっていただきたいと思い、「日本橋 天丼 金子半之助」は誕生しました。

https://kaneko-hannosuke.com

つけ麺「つじ田」とは

濃厚豚骨魚介つけ麺のパイオニアとして、2005年、東京神田御茶ノ水でオープンして以来、味への圧倒的なこだわりで東京のつけ麺文化を牽引。都内では飯田橋や八重洲などビジネス街を中心に展開しており、東京以外では大阪、神奈川、埼玉、福岡などで計31店舗を展開しているつけ麺専門店です。

2011年にはアメリカ・ロサンゼルスにも進出し、「担々麺」専門店として展開している「KILLER NOODLE つじ田」は、ミシュランUSAビブグルマンにも掲載された人気店です。

国内外で「つじ田」ブランドを築きあげており、根強いファンを魅了し続けております。

https://tsukemen-tsujita.com

オイシーズとは

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい！」食文化を世界に。”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。

個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

会社概要

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等

HP：https://www.oishes.com/

店舗数：131店舗（国内101店舗、海外30店舗 ※2026年3月時点）

■グループ会社運営店舗情報等

つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com/

日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com/

田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net/

ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores/