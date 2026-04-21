日本リスキリングコンソーシアム、AI講座の累計受講者数20万人を突破

日本リスキリングコンソーシアム事務局

誰もが活躍できる社会を目指し、あらゆる人のスキルをアップデートするリスキリング※1に取り組むため、国や地方自治体、企業など260以上の参画団体から構成する「日本リスキリングコンソーシアム」（主幹事：グーグル合同会社）は、2026年4月に、AI関連トレーニングプログラム（講座）の累計受講者数が20万人を突破したことをお知らせします。

※1 リスキリング：新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する / させること。（出典: 経産省/リクルートワークス研究所）

日本リスキリングコンソーシアムは2022年6月に発足し、様々な企業による講座の提供や、就職支援、副業・フリーランス・アルバイトなどの幅広い就業機会の提供、スタートアップ企業による就職希望者への採用機会の提供など、パートナーシップの輪を広げることで、全国の人々が学び続ける機会を創り出しています。2026年4月時点で、参画団体数は260以上、参画団体による提供プログラム数1,500以上、累計受講者数は60万人以上にのぼります。

累計受講者数の中でも、昨今の生成AI普及に伴うAI関連スキル習得への関心は特に高く、AI講座の累計受講者数は20万人を占めています。

今回、多くのリスキリング実践者に選ばれている人気AI講座をランキング形式でご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131450/table/19_1_38cf0f8f690577d3ff5593cceb9d8f1c.jpg?v=202604210751 ]

※期間：2022年6月～2026年4月

なお、受講者によるAIスキリング成果事例は、日本リスキリングコンソーシアム 公式サイトで公開しています。また、公式Xでも新たな成果事例を順次ご紹介しています。

＊公式サイト：https://japan-reskilling-consortium.jp/

＊公式X：https://x.com/jp_reskilling

■日本リスキリングコンソーシアムについて

「日本リスキリングコンソーシアム」は、国や地方自治体、民間企業などが一体となって、地域や性別、年齢を問わず日本全国のあらゆる人のスキルをアップデートする「リスキリング」に取り組む新たな試みです。様々な企業によるトレーニングプログラムの提供や、就職支援、副業・フリーランス・アルバイトなどの幅広い就業機会の提供、スタートアップ企業による就職希望者への採用機会の提供など、パートナーシップの輪を広げることで、全国の人々が学び続ける機会を創り出しています。

2026年4月時点で、参画団体数は260以上、参画団体による提供プログラム数1,500以上、累計受講者数は60万人以上にのぼり、個人会員への支援のみならず、企業や自治体などの団体代表者が、対象の社員・職員を「団体会員」として登録し、指定プログラムの受講状況を一括管理できる「団体会員・団体受講機能」※も提供しています。

経済同友会との戦略的パートナーシップも締結しており、日本を代表する企業・団体が社内向けに活用している実践的トレーニングの一般公開や、政府の動きと連動した女性・地方のデジタルリスキリング支援を推進しています。

※「団体会員・団体受講機能」の詳細：https://japan-reskilling-consortium.jp/group

主幹事：グーグル合同会社

協力・後援：総務省、経済産業省、厚生労働省、文部科学省 他