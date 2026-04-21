山形・米沢ならではの戦国体験を、世界へ。伝統行事「米沢上杉まつり」にて、今年も海外のお客さまをお受け入れします。

プラットヨネザワ株式会社

“地域の魅力を実力に変える”観光まちづくり法人、プラットヨネザワ株式会社(所在地：山形県米沢市、代表取締役 宮嶌浩聡)は、The Hidden Japan合同会社(所在地：山形県酒田市、代表 山科沙織)と共同で、2026年4月29日（水・祝）～5月3日（日・祝）に開催される「米沢上杉まつり」のクライマックスである「川中島の合戦」にて、海外旅行者のお客さまをアテンドいたします。本物の甲冑を着た約700名の武者たちとともに、ここ米沢でしか体験できない戦国体験をお楽しみいただけます。「米沢上杉まつり」における本格的なインバウンド受け入れは、今年で2回目となります。

「米沢上杉まつり」とは

長く厳しい冬を越え、ようやく訪れた春を祝う米沢伝統の祭り。それが「米沢上杉まつり」です。

本物の甲冑を着たサムライの軍勢がまちなかに現れての武者行列、上杉謙信公が合戦前に勝利を祈願する儀式「武禘式」、そして約700名が上杉謙信公・武田信玄公の軍にそれぞれ分かれ、戦国時代を代表する死闘「川中島の合戦」を迫力満点に再現します。日本でも類を見ない、米沢ならではの大型サムライイベントです。

甲冑行列や「川中島の合戦」には、地域住民だけでなく一般の方も参加可能です（有料）。

今年もたいへんなご好評をいただき、いずれも既に受付終了となっていますが、合戦をゆったりとご覧いただける有料席は、2026年5月1日（金）午前9:00までお買い求めいただけます。

詳しくは、米沢上杉まつり公式サイト(https://uesugi.yonezawa-matsuri.jp/)の情報をご覧ください。

今年もインバウンドのお客さまをお迎え。米沢でしか味わえない戦国文化を体験！

≪2026年のイベントスケジュール≫- 4/29（水・祝） 開幕祭、上杉神社例大祭、民踊流し（新花笠音頭と花笠音頭の交互パレード)- 4/30（木） 松岬神社例大祭- 5/2（土） 武禘式・武禘式行列- 5/3（日・祝） 上杉軍団行列・川中島合戦

2025年の米沢上杉まつりから、本格的な「インバウンド向け有料プラン」を用意し、海外から来られた旅行者の方々にも、米沢ならではの戦国文化をご体験いただけるようになりました。現地スタッフによる英語対応や案内体制を整備し、心ゆくまで米沢の戦国体験を味わっていただけるプランです。

今年も、ヨーロッパから5名のお客さまがお越しになる予定です。われわれプラットヨネザワも「川中島の合戦」にお客さまと参加し、しっかりとアテンドしてまいります。

「米沢上杉まつり」を、さらに世界へ発信していくために・・

米沢を代表する体験型の文化プログラム「米沢上杉まつり」「川中島の合戦」は、さまざまな国の観光客にとって大きな魅力を持った観光コンテンツです。

この伝統行事を、さらに世界で認知を広げていくために「川中島の戦い」のストーリーを多言語化していくこと、インバウンドのお客さまも楽しめるイベントとして、海外への情報発信をさらに強化してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fKgT8YtMsGA ]

【プラットヨネザワ（株）について】

会社名：プラットヨネザワ株式会社

所在地：山形県米沢市本町2丁目1-12 マチスタヂオ

代表者：代表取締役 宮嶌 浩聡

設立 ：2022/4/20

事業内容：観光まちづくり法人（DMO）、観光データベースマネージメント

URL ：https://www.plat-yonezawa.jp/