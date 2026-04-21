「東映ゲームズ」始動！東映株式会社 新たにゲーム事業ブランドを設立

東映株式会社

東映株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉村文雄）は、2026年4月21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことをお知らせします。

東映ゲームズ ロゴ

東映株式会社は、1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションなどの多角的なメディアを通じ、数多くの「ものがたり」を世界へ届けてまいりました。

そして2026年、創立75周年という節目に、新たな挑戦として、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を立ち上げました。

東映ゲームズでは、最初の取り組みとしてPCゲーム領域に挑戦します。

まずは世界最大のPCゲームプラットフォーム『Steam』で展開し、その後は、Nintendo SwitchやPlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定しています。

目指すのは、ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいIPの創出です。

後日発表予定の初期作品ラインナップは、東映の既存IPを使ったゲームではなく、国内外の才能あるクリエイターによる、全く新しいゲームタイトルとなります。

タイトルの詳細は4/24(金)に発表予定です。

◆公式サイト＆公式Xもオープン！

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〈東映ゲームズ公式サイト〉

https://games.toei.co.jp/(https://games.toei.co.jp/)

〈東映ゲームズ公式Ｘ〉

https://x.com/toei_games(https://x.com/toei_games)

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【代表取締役社長・吉村文雄よりコメント】

東映株式会社は、この度新たにゲームブランド『東映ゲームズ』を立ち上げ、ゲーム事業という新たな領域へ挑戦する運びとなりました。当社では本事業を、これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ「新たな柱」として明確に位置付け、注力してまいる所存でございます。

ゲームは、言語や国境を越えて広がり続ける極めてグローバルなエンタテインメントです。当社グループの中長期ビジョン「TOEI NEW WAVE2033」では、東映が創り出す「ものがたり」を全世界に届けていくことを目標に掲げており、当社にとって、グローバル市場を主戦場とするゲーム事業への挑戦はビジョンの体現そのものであると考えております。

東映ゲームズが目指すのは、既存のIP活用のみに留まることのない、ゼロからの新しいIPの創出です。

当社が映像制作を通じて培ってきた技術とノウハウを新たなゲーム事業へ注ぎ込み、東映ならではのエンターテインメント体験を世界中のプレイヤーへ届けてまいります。

東映の新たな挑戦に、どうぞご期待ください。

◆ブランドロゴと、「荒磯に波」ピクセルアニメを株式会社カイロソフトが制作！「荒磯に波」ピクセルアニメ（イメージ）

「東映ゲームズ」のブランドロゴは、これまで数々のゲームタイトルを生み出してきた、株式会社カイロソフトに手掛けていただきました。

あわせて、東映映画の代名詞ともいえるオープニング映像「荒磯に波」のピクセルアニメーション版も制作いただきました。

東映ゲームズの発足にあたり、ロゴはどうしてもカイロソフトさんにお願いしたい……というメンバーの強い想いから、後日カイロソフト本社を訪問し直談判。ご快諾いただき、この特別なプロジェクトが実現しました。東映の伝統とカイロソフトの遊び心が融合した、唯一無二のものとなっております。

【株式会社カイロソフト 代表とじまり役・カイロくん よりコメント】

ロゴの制作という大役を拝命した日から眠れない日々が始まる夢を見ました。

おふとんの中で荒波にもまれるゲーム業界にふさわしいロゴとは何か…すやすやぁ。

すがすがしい春の陽気と共にあらたしい門出を祝うロゴが完成したのであった。やっぴー

株式会社カイロソフト 代表とじまり役・カイロくん(C)1996-2026 Kairosoft株式会社 カイロソフト

あたたかみのあるドット絵と中毒性抜群の経営シミュレーションゲームを特長とし、1996年から現在にかけて、多くの熱烈なファンに愛されるゲームメーカー。

東映ゲームズは、ゲームを愛し生み出そうとするクリエイターの「これが好き」「これが作りたい」「これが面白い」、そういった唯一無二の『偏愛』を誰よりも信じ、それを世界に届ける共犯者でありたい。また、東映が信じた『偏愛』に共感し、楽しんでくださるお客さまもまた、熱狂を広げていく共犯者となっていただきたいと考えています。

ぜひ、東映ゲームズ公式Xをフォローの上、4月24日（金）の初回タイトルライナップの発表をお待ちください！

東映ゲームズについて

〈東映ゲームズ公式サイト〉

https://games.toei.co.jp/

〈東映ゲームズ公式Ｘ〉

https://x.com/toei_games