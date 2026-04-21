【瀬戸内リトリート 青凪】安藤忠雄建築に溶け合う、香りとアートのインスタレーションを開催

株式会社温故知新

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）」をプロデュースする株式会社温故知新が運営する、「瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新」（所在地：愛媛県松山市、総支配人：下窪 日登美）は、香りとアートのインスタレーション「The Fragrance of Art」を、2026年5月24日（日）・31日（日）に開催いたします。

香りとアートのインスタレーション「The Fragrance of Art」

作品「RAW」

本展示は、瀬戸内リトリート 青凪オリジナルのルームフレグランス「ESSENCE OF AONAGI」を起点とする企画です。

愛媛を拠点に活動する自然画家 絵美氏が、この香りから着想を得て作品「RAW」を制作し、2025年5月に瀬戸内リトリート 青凪で個展「SANCTUARY」を開催。

その1年後となる今回は、「ESSENCE OF AONAGI」を構成する天然精油一つひとつから着想を得た、初披露となる複数の新作を展示し、愛媛・四国中央市のホームフレグランスブランド「Apt15（アパートメントフィフティーン）」とともに、アートと香りが交差する空間を展開いたします。

天然精油の香りを絵美氏の作品と同じ空間で感じていただけるよう設えており、来場者自身が自らの感覚と静かに向き合う時間をお過ごしいただけます。

また、イベント当日は絵美氏とApt15 眞鍋氏が在廊し、自由にご交流いただけます。

2025年5月開催の個展「SANCTUARY」から、1年2025年5月個展「SANCTUARY」の様子

昨年、絵美氏は作品「RAW」を含む個展「SANCTUARY」を瀬戸内リトリート 青凪にて開催し、多くの来場者の共感を集めました。

1年という月日を経て、絵美氏が新たに制作した作品には、瀬戸内リトリート 青凪での空間の記憶が静かに宿っています。

個展「SANCTUARY」開催までのストーリーはこちら：https://setouchi.by-onko-chishin.com/15676/

開催概要

【特別イベント】※イベントのみのご参加が可能です

ダイニング館内ガイドツアーの様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/118716/table/238_1_46fb87fc8f98c4683d660491a60c89e6.jpg?v=202604210251 ]チケットのご予約はこちら :https://essence-of-aonagi.peatix.com/

【常設展示】

ご宿泊者様は、ご滞在中いつでも香りとアートのインスタレーションをお楽しみいただけます。ぜひ時間を変えて、移ろう光とともに変わりゆく空間をご体感ください。

※一部の作品は特別イベントの2日間のみの展示となります。

開催期間：2026年5月24日（日）～8月31日（月）

オリジナルルームフレグランス「ESSENCE OF AONAGI」

ESSENCE OF AONAGI

瀬戸内リトリート 青凪は、2025年12月に開業10周年を記念し、Apt15と数量限定のオリジナルルームフレグランスを手がけました。

「直感を研ぎ澄ます香り」をテーマに、10種類の天然精油を組み合わせたこの香りは、安藤忠雄建築の空間でアートを静かに味わう時間をイメージして調香されています。

■10種類の天然精油

トップ：柚子、伊予柑、檸檬

ミドル：コリアンダー、ラベンダー、ネロリ、カルダモン、石鎚黒文字

ベース：パチュリ、ブルーサイプレス

完成したフレグランスは瀬戸内リトリート 青凪を象徴する青色。

香りは、愛媛を代表する柑橘・伊予柑と柚子、檸檬の明るく澄んだ香りから始まります。時間とともに、愛媛・石鎚山の黒文字やラベンダー、コリアンダーの穏やかな香りが重なり、落ち着いた奥行きへと移ろいます。

やがてパチュリとブルーサイプレスの深みある木々の香りが土台となり、瀬戸内の豊かな自然をそっと想起させる余韻が長く続きます。

1本ずつに絵の具でペイントを施す様子

パッケージデザインには作品「RAW」を採用し、絵美氏自らがボトル1本ずつに絵の具でペイントを施しています。すべて異なる表情を持つ、一点ものの仕上がりです。

スリーブには愛媛・四国中央市の和紙を使用し、手にしたときのあたたかな質感を大切にしています。

「ESSENCE OF AONAGI」完成までのストーリーはこちら：https://setouchi.by-onko-chishin.com/18687/

自然画家 絵美氏コメント

(C)Maison photostudio 武智 俊介

香りは、かたちを持たないまま、

空間や記憶をつくっています。

ESSENCE OF AONAGIの、

一つひとつの香りの世界に身をゆだねて描きました。

その存在を、ありのままに感じ、

ひらかれていく感覚をご体感ください。

Apt15 眞鍋 佳那氏コメント

ESSENCE OF AONAGI は、

想いをそっとすくいとるように、

10種の精油をひとつずつ選び、重ねています。

言葉や記憶、

その場に流れる空気や温度、光の質感、

私自身が感じたものを起点に、

空間の中での広がりや余韻を探りながら、

全体のバランスを整えました。

香りは、言葉よりも静かに届くもの。

そのときのご自身の感覚で、

香りとアートにやさしく触れる時間となれば幸いです。

瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新について

一部美術館として公開されていた名建築を、2015年12月に設計者・安藤忠雄氏監修のもとリノベーションし誕生した、全7室オールスイートのスモールラグジュアリーホテル。ホテルのコンセプトは「Minimal Luxury」。

安藤建築の洗練された空間の中、館内の随所にアート作品を展示。瀬戸内の旬の素材をふんだんに使用した懐石料理を提供するダイニングのほか、屋内外2つのプール、さらに四国初の本格ホテルスパも完備しています。

＜施設概要＞

施設名 ：瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新

所在地 ：〒790-2641 愛媛県松山市柳谷794-1

電話番号 ：089-977-9500（代表）

客室数 ：全7室

総支配人 ：下窪 日登美

アクセス ：松山空港から車で約50分 ／ JR松山駅から車で約35分

松山ICより約40分 ／ しまなみ海道今治より北条R196経由約70分

羽田空港から松山空港経由で約3時間弱、空港送迎あり（有料）

公式サイト ：https://setouchi.by-onko-chishin.com/

Facebook ：https://www.facebook.com/setouchiaonagi/

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs_setouchi_aonagi/

株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より3年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円 （2026年1月時点）

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_official

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/