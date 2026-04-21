学生証が最強のパスポート♪ グッドトリップの学割ツアーで、最高の思い出を作ろう！

日本空輸株式会社卒業旅行やサークル旅行はもちろん、急に思い立った一人旅や、ちょっと贅沢な帰省まで、あらゆる旅を応援します。

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、好評につき、サークル合宿、友人との週末旅を全力でサポートする『格安学割ツアー』の継続販売を開始いたしました。限られた予算の中で、「あと一回多く旅に行きたい」「ワンランク上の体験をしたい」という学生の皆さまの願いを、航空券＋宿泊のセット価格ならではの圧倒的なコストパフォーマンスで叶えます。

グッドトリップ学割ツアーが選ばれる6つのポイント

- いつでも学割！：春休みも夏休みも！全国どのプランでも学割OK！- 最新価格！：ダイナミックプライシングで、お得なタイミングを逃さない！- ギリでもOK！：急な計画でも安心の「前日まで」予約可能！- 自由度MAX！：1名様から予約OK！最大14日間の延泊で、気ままな長期滞在も！- 移動も快適！：座席指定無料で友達と隣に！レンタカーで行動範囲も無限大！- 支払いラクラク！：いつものコード決済で、スマホひとつで手続き完了！

さあ、学生だけの特権を使って、忘れられない旅に出かけよう！

まずは行きたい場所で検索！今すぐ最新プランをチェック！

■ キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/24_1_fb74e08419527b0cee5ff78928ff9cf7.jpg?v=202604210251 ]

対象商品一覧JALで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/jaldp/?mediacd=106)スカイマークで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/skymark-dp/?mediacd=106)FDAで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/fdadp/?mediacd=106)Peachで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/peach_dp/?mediacd=106)

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

今回のセールに加え、公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）