アットホーム、相続税申告Webサービスを提供するInheritech株式会社との提携を開始

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「アットホーム 空き家バンク」において、相続税申告Webサービス相続手続きサービス「エピログ相続」を運営するInheritech株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：上村 聡 以下、Inheritech）とサービス提携を開始したことをお知らせいたします。

【提携の目的】

アットホームでは、2025年5月に「アットホーム 空き家バンク」において、「空き家所有者向けガイド」を開設いたしました。本コンテンツでは、空き家所有者が抱える課題（相続、管理、活用）に対して、段階ごとの手引きや利活用に役立つ情報を提供しております。このたび、相続税申告手続きをサポートするシステム「エピログ相続」と連携することで、空き家の所有者が相続発生からよりスムーズに相続税の申告手続きを自ら行える環境を整備いたします。また、相続税申告に伴う手続きや情報収集に係る負担を軽減することで、空き家の放置を未然に防ぐとともに、早期に管理・利活用するための支援を目指しています。

【今後の展望】

アットホームでは、「空き家所有者向けガイド」のさらなる充実を図り、空き家所有者が空き家を放置することなく、能動的に管理・利活用ができるよう、幅広い分野の情報を提供し、積極的な活用をサポートしてまいります。

また、他の企業との連携を通じて、より実践的な情報やサービスを提供することで、空き家問題の解決に向けた取り組みを強化してまいります。

アットホーム 空き家バンク（左） 空き家所有者向けガイド（右）

【「エピログ相続」とは】

Inheritechが提供する「エピログ相続」は、はじめて相続する方でも、自分自身で相続税申告書を作成できるWebサービスです。相続専門の税理士が監修したガイドに沿って、一問一答形式で質問に答えていくことで、相続人の判定や財産評価、相続税額の算定、申告書類の出力ができます。土地評価についてもシステム上で完結できる点が特長です。エピログ相続では、相続税申告に必要となる主要な書類をWebブラウザ上で作成・出力することができ、申告に関する一連の流れを利用者自身のペースで進められる環境を提供しています。

エピログ相続： https://www.epilog-souzoku.jp/

【「アットホーム 空き家バンク」とは】

アットホームは2017年10月より、国土交通省事業「全国版 空き家・空き地バンクの構築運営に関するモデル事業」の事業者として、「アットホーム 空き家バンク」を運営しています。

「アットホーム 空き家バンク」では、全国の空き家物件の集約・検索に加え、テーマでの物件検索のほか、消費者に向けて、地域の魅力や移住・定住に関する取組みなど、自治体の事業や制度周知をお手伝いするコンテンツ・機能を取りそろえております。

参画自治体数は2026年3月末時点で898自治体、掲載物件数は11,000件を超えています。

アットホームは、空き家・空き地の利活用に関心を持つ消費者に、引き続き有益な情報を提供してまいります。

アットホーム 空き家バンク：https://www.akiya-athome.jp/

空き家所有者向けガイド ：https://www.athome.co.jp/akiyabank/owner-guide/

【会社概要】

■Inheritech株式会社

本社：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

設立：2022年10月

代表者：代表取締役社長 上村 聡

URL：https://inheritech.co.jp/

■アットホーム株式会社

本社：東京都大田区西六郷4-34-12

設立：1967年12月

代表者：代表取締役社長 鶴森 康史

URL：https://www.athome.co.jp/corporate/