愛犬・愛猫用品の試着＆体験サービス「わんトライ便＋」が4月21日に大幅リニューアル！利用料値下げ＆レンタル期間を7日間に延長

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）のグループ企業である、動物用サポーターメーカーの株式会社anifull(https://anifull.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：川田修司）は、動物用のケア用品を一定期間レンタルできる新サービス「わんトライ便+（プラス）」をリニューアルし、2026年4月21日（火）より開始いたします。

リニューアルの背景

わんトライ便＋ :https://anifull.jp/pages/one-try詳細はこちらをご覧ください

アパレルやサポーター、介護用品などのペット用品はサイズ選びが非常に難しく、「せっかく買ったのに合わなかった」「愛犬が怖がって使ってくれない」といった悩みの声を伺うことがあります。「わんトライ便＋（プラス）」は、こうしたミスマッチを防ぐための架け橋として、ご自宅というリラックスした環境で愛犬・愛猫との相性をじっくり確認していただくためのサービスです。

2024年5月にサービスを開始して以来、

「平日に届くと試す時間が足りない」

「シニア期に向けた介護用品をもっと試したい」

など飼い主さまの切実なお声を受け、この度、より使いやすく安心感のあるサービスへとリニューアルいたしました。

ここが進化した！3つのリニューアルポイント

1. より手軽に！価格設定の全面見直し（値下げ）

まずは試して、納得してから使い始めてほしいという想いから、サービス利用料を全体的に引き下げました。返却時の送料を元払い（お客さま負担）に変更することで、初期のサービス利用ハードルを最小限に抑え、トータルでの「試しやすさ」を追求しました。

2. 余裕を持って試せる！最短レンタル期間を5日→7日へ延長

「月曜日に届くと仕事で忙しい平日は試せず、金曜日の返却期限が来てしまう…」という働く飼い主さまの課題を解決。最短プランを7日間に延長したことで、必ずお手元で「土日」を挟むことが可能になりました。ご家族が揃っている時間に、愛犬・愛猫の様子をじっくり観察しながら試用していただけます。

3. ケア用品を強化！商品ラインナップを44品目へ拡大

対象商品をこれまでの2倍の44品目へと大幅に拡充しました。気管にやさしい「ハーネス」、術後の傷口を守る「術後服」、歩行を助ける「介護用品」など体型や症状に合わせた細かな確認が必要なアイテムや、緊急度・重要度の高いアイテムを重点的に強化。今後も継続的にラインナップを増やしていく予定です。

「わんトライ便＋」サービス概要

「わんトライ便+」は、気になるサポーターやコルセットなどをレンタルで試すことができるサービスです。うちの子に合う製品か一度試してみたい、リハビリや介護など一定の期間中だけ使用したいという方におすすめです。

【リニューアル後】

サービス開始日： 2026年4月21日（火）

主な対象商品： 犬猫用サポーター、ハーネス、術後服、介護用品、マナーウェア等（順次拡大予定）

利用方法： [公式サイト(https://anifull.jp/pages/one-try)]より申し込み。ご自宅に届いた商品を試用し、期間内に返却。気に入った場合はそのまま購入も可能です（※条件による）

【サービスの流れ】

１．レンタルしたい製品を選択し、申し込み手続きを行う

サービスページよりレンタル希望製品を選択し、お申し込みください。

レンタル期間は7日間／30日間／90日間から選択でき、1,980円(税込)～レンタルが可能です。

■対象製品例 ※価格は製品やレンタル期間によって異なります。

▲わんコルLIFE▲にゃんケアチョッキ▲アニサポ ハーレスト

2. anifullより製品を発送（お届け送料無料）

お申し込み後、製品をご自宅へお届けします。お届け時の送料は無料です。

※ご返却時の送料のみ、お客さま負担（元払い）となります。あらかじめご了承ください。

３．製品および納品書記載のレンタル期間を確認し、使用開始

お申込みいただいた方には、以下のセットが届きます。

【パッケージ内容】

１.レンタル製品

２.わんトライ便+使い方ガイド

３.どうぶつ用運動器総合カタログ

４.納品書（貸出期間を記載しています）

４．貸出期間が終了後、返却

ご返却の際は、可能な限り付着したペットの毛を取り除いた状態での梱包をお願いしております。お手持ちの袋や箱に梱包の上、元払いにてanifullまでお送りください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

今後の展望

「わんトライ便＋」は、愛犬・愛猫に本当に良いものを選びたいと願う飼い主さまに寄り添い、対象カテゴリのさらなる拡充を目指します。また、愛猫の飼い主さまからのニーズが高い術後服なども強化し、ペットとともに暮らす全ての方の「安心」をサポートしてまいります。

会社概要

【株式会社anifull】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役社長 川田修司

設立：2021年11月

Tel：086-282-1297

Mail：info@anifull.jp

URL：https://anifull.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/anifull_pet/ （@anifull_pet）

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売