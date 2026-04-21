【介護×AI】ケアプラン作成からモニタリングまで、帳票業務がSOINで完結

株式会社シーディーアイ

株式会社シーディーアイ（以下「CDI」）は、AIを活用したケアマネジメント支援ツール「SOIN」のバージョンアップ（Ver 1.6.1）を4月20日に実施しました。本バージョンアップでは、新たに「モニタリングシート作成機能」を追加しました。ケアプラン2表や介護予防サービス・支援計画書の内容を自動転記し、SOIN上でモニタリングシートの作成・PDF出力が可能になります。あわせて「介護予防支援サービス評価表」にも新たに対応し、ケアプラン作成からモニタリングまでの一連の帳票をSOINで一元管理できるようになりました。

このほか、利用者一覧のフリガナソートや非表示機能、SOIN AI Chatでの操作方法相談など、日常業務の使いやすさ向上にも取り組んでいます。

《新機能の概要》

1. モニタリング関連帳票の拡充

1-1. 「モニタリングシート」作成機能

【ケアプランからモニタリングシートまでをSOIN上で一括作成】

「居宅介護サービス計画書第2表（ケアプラン2表）」、「介護予防サービス・支援計画書」の内容を自動転記し、SOIN上でモニタリングシートの作成・PDF出力・印刷ができるようになりました。

これにより、SOINではケアプラン1～5表、モニタリングシート、介護予防サービス・支援計画書までを一括で作成でき、ケアマネジャーの帳票作成業務の効率化に貢献します。

＊モニタリングシートの作成画面

＊モニタリングシート作成時に対象の帳票を選択する画面

1-2. 介護予防支援サービス評価表の追加

【介護予防支援の評価表をSOIN上で作成可能に】

新たに介護予防支援サービス評価表の帳票を追加しました。介護予防支援に関する評価記録をSOIN上で作成・管理できるようになります。モニタリングシート同様に、過去に作成した介護予防支援の計画書の内容が自動で転記されるため、入力の手間を大幅に削減できます。

＊「介護予防支援サービス評価表」の作成画面

2. UI・UXの向上

2-1. 「利用者一覧」フリガナソート機能

【フリガナで利用者をすばやく検索・並び替え】

「苗字（フリガナ順）で並び替え▲」をクリックすることで、五十音順での並び替えが可能となりました。これにより、担当する利用者をすばやく見つけることができます。また、フリガナは帳票出力時にも自動反映されるため、帳票上の氏名ふりがなを手入力する手間がなくなります。

＊フリガナ表示・ソートに対応した「利用者一覧」画面

2-2. 介護サービス提供終了ケースの非表示化

【「利用者一覧」からサービス終了したケースを整理】

「利用者一覧」に、各ケースを「非表示にする」機能を追加しました。介護サービス提供が終了した利用者を一覧から非表示にすることで、現在対応中の利用者を管理しやすくなります。

「非表示利用者も表示」を選択することで、非表示となっている利用者を確認でき、「再表示する」をクリックすると、再度一覧に表示されます。

＊「利用者一覧」画面（非表示ボタン付き）

＊「利用者一覧」で「非表示利用者も表示」を選択した場合の画面

2-3. 「SOIN AI Chat」にSOIN利用方法相談の項目追加

【SOINの操作方法をAIチャットで質問・相談】

「SOIN AI Chat」に「SOINの操作方法について」の項目を追加しました。SOINの操作方法や使い方について、AIチャットで質問するとマニュアルに基づいた回答が得られます。操作上の不明点を即座に確認でき、業務中の中断を最小限に抑えることができます。

＊「SOIN AI Chat」でのSOIN操作方法相談

3. パフォーマンスの向上

3-1. 音声文字起こし安定性強化

【長時間の録音でも安定して文字起こし】

音声録音・文字起こし機能の安定性を大幅に強化しました。チャンク式リアルタイムアップロードにより、長時間の録音でも途中で途切れることなく安定して文字起こしが行えます。録音中の経過時間タイマー表示や、録音中にログアウトされるのを防ぐ仕組みも追加しました。

＊音声ファイル文字起こし機能画面

＊SOINで音声を録音している画面

《帳票業務の一元化と使いやすさの追求》

今回のバージョンアップにより、モニタリングシートと介護予防支援サービス評価表の追加で、ケアプラン関連帳票をSOIN上で一気通貫で作成・管理できるようになりました。また、利用者一覧のフリガナソートや非表示機能、SOIN AI Chatでの操作方法相談など、日常業務における使いやすさも大幅に向上しています。これにより、ケアマネジャーは帳票作成や事務作業に費やす時間をさらに削減し、利用者との対話や多職種連携といった本質的な業務により集中できる環境が整います。

株式会社シーディーアイは、今後もAI技術を活用し、ケアマネジメントの質を一層高めるために、機能の拡充に努めてまいります。

《会社概要》

会社名：株式会社シーディーアイ（CDI）

中立性・独立性を備えた立場で「介護×AI」のイノベーションを推進し社会課題解決に挑戦する事を目的として、2017年に官民ファンド・介護関連事業会社・金融機関などにより設立。日本初の自立支援型AIケアプランシステム『SOIN』を商用化。蓄積する介護ビッグデータと解析ノウハウを応用し、自立した高齢者生活の実現と、データを活用したシニア向けビジネスの創出に挑戦し続けるエイジテックAI企業です。

HP：https://www.cd-inc.co.jp/

AIケアプラン SOIN(そわん)：https://soin.tech/