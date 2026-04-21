【MoMA Design Store】ゴールデンウィークセール 開催
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、オンラインストアと表参道ストアにて、期間限定でゴールデンウィークセールを開催いたします。MoMA限定のChampionウェアや、これからの季節に活躍するアウトドアアイテムが、今だけのスペシャルプライスでお買い求めいただけます。なくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。
【オンラインストア】ゴールデンウィークセール 概要
・開催店舗：MoMA Design Store オンラインストア https://www.momastore.jp/shop/r/r1000/
・開催期間：2026年4月23日(木) 午前11時 ～ 2026年5月7日(木) 午前11時
＜セール商品一例＞
※店舗によりセール対象商品が異なります。
※セール商品はなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。
5-ドロワー ピボット キャビネット イエロー x コーラル x ダークグリーン \70,400(税込) → 10％オフ
グスタフ・クリムト A Field of PoppiesI フレーム付ポスター \36,300(税込) → 15％オフ
Creative エスプレッソカップ 6点セット \8,470(税込) → 20％オフ
Bodum コーヒーメーカー ホワイトマルチ 12カップ用
\14,850(税込) → 15%オフ
【表参道ストア】ゴールデンウィークセール 概要
・開催店舗：MoMA Design Store 表参道
・開催期間：2026年4月29日(水・祝) ～ 2026年５月６日(水・祝)
＜セール商品一例＞
※店舗によりセール対象商品が異なります。
※以下の掲載商品はオンラインストアでもセール対象です。
※セール商品はなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。
Champion ガーメントダイ クルーネックスウェットシャツ MoMA Edition ニンバスグリーン \15,400(税込) → 15％オフ
MoMA Logo エコフレンドリー Tシャツ ブラック \7,700(税込) →10％オフ
MoMA Champion パッカブル フーデッド ジャケット
\9,900(税込) → 15％オフ
MoMA Champion スウェットパンツ \12,100(税込) → 15％オフ
About MoMA Design Store
MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定
京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F
MoMA Design Store 福岡
福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F
092-752-1270
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
MoMA Design Store :
https://www.momastore.jp/shop/default.aspx
Instagram :
https://www.instagram.com/momastorejapan/
Facebook :
https://www.facebook.com/momadesignstorejapan
X :
https://x.com/momadesignstore