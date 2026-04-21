【MoMA Design Store】ゴールデンウィークセール 開催

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、オンラインストアと表参道ストアにて、期間限定でゴールデンウィークセールを開催いたします。MoMA限定のChampionウェアや、これからの季節に活躍するアウトドアアイテムが、今だけのスペシャルプライスでお買い求めいただけます。なくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。

株式会社ロフト

【オンラインストア】ゴールデンウィークセール 概要

・開催店舗：MoMA Design Store オンラインストア https://www.momastore.jp/shop/r/r1000/

・開催期間：2026年4月23日(木) 午前11時 ～ 2026年5月7日(木) 午前11時

＜セール商品一例＞

※店舗によりセール対象商品が異なります。

※セール商品はなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

5-ドロワー ピボット キャビネット イエロー x コーラル x ダークグリーン \70,400(税込) → 10％オフグスタフ・クリムト A Field of PoppiesI フレーム付ポスター \36,300(税込) → 15％オフCreative エスプレッソカップ 6点セット \8,470(税込) → 20％オフBodum コーヒーメーカー ホワイトマルチ 12カップ用\14,850(税込) → 15%オフ

【表参道ストア】ゴールデンウィークセール 概要

・開催店舗：MoMA Design Store 表参道

・開催期間：2026年4月29日(水・祝) ～ 2026年５月６日(水・祝)

＜セール商品一例＞

※店舗によりセール対象商品が異なります。

※以下の掲載商品はオンラインストアでもセール対象です。

※セール商品はなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

Champion ガーメントダイ クルーネックスウェットシャツ MoMA Edition ニンバスグリーン \15,400(税込) → 15％オフMoMA Logo エコフレンドリー Tシャツ ブラック \7,700(税込) →10％オフMoMA Champion パッカブル フーデッド ジャケット\9,900(税込) → 15％オフMoMA Champion スウェットパンツ \12,100(税込) → 15％オフ

About MoMA Design Store

MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214

MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定

京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F

MoMA Design Store 福岡

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

092-752-1270



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

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