超ブームを引き起こした『日焼け姿』の「ハローキティ」が、サプライズボックスに新登場！

株式会社Brave group

株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、以下「Smarprise」）は、2026年4月10日(金)15時より、『ハローキティとディアダニエル（日焼けデザイン）』の限定アイテムを詰め込んだ「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」の申込受付を開始いたしました。

■『ハローキティとディアダニエル（日焼けデザイン）』サプライズボックス 概要

超ブームを引き起こした『日焼け姿』の「ハローキティ」がサプライズボックスに新登場！オリジナルの限定アイテムを、1つのボックスにまとめてお届けします。

『ハローキティとディアダニエル（日焼けデザイン）』とは

第1弾は、「ハローキティとディアダニエル」のコラボアイテムを1BOXにし、二ケ月に一度の定期便としてお届けします。今回のサプライズボックスは、全2BOXの展開となります。第2弾のコラボ相手もお楽しみに！



●ライトプラン

「トートバッグ」など、選りすぐりのアイテムをお届けします。

価格：3,850円（税込）／2ヶ月ごと



●プレミアムプラン

「折りたたみ傘」などの普段使いからコレクションアイテムまで、豊富なアイテムの豪華セットをお届けします。プレミアムプランには、ライトプランでお届けするアイテムが全て含まれています。

価格：11,550円（税込）／2ヶ月ごと

申込ページ :https://surprisebox.jp/lineup/chickipdancers

申込み期間：受付中 ～ 2026年5月10日(日)

正午まで発送時期：2026年6月末頃を予定

※本情報は予告なく変更となる場合がございます。サプライズボックス公式HPをご参照ください。

※別途送料がかかります。

※サプライズボックスはサブスクリプションサービスです。「一度きり」と記載がないサプライズボックスの場合は、ご自身で解除対応を行わない限り申込みが継続され、締切後に決済（審査）対応が行われます。締切前のプランは、いつでも解除のお申し込みが可能です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L670197

■「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」とは

サプライズボックスは、好きなキャラクターやアーティストのオリジナルアイテムをひとつのボックスに詰め込んでお届けするサービスです。中身は開けるまでのお楽しみ。届くまでのワクワクと、箱を開けた瞬間のサプライズ体験をお楽しみいただけます。継続して楽しめるサブスクリプションプランのほか、気軽に試せる1度きりのサプライズボックスも展開しています。



▼現在受付中のサプライズボックス

https://surprisebox.jp/lineup

▼公式HP

https://surprisebox.jp/

■会社概要

株式会社Smarprise

・設立：2015年4月

・資本金：1.95億円（資本準備金含む）

・代表取締役：五十嵐 健・取締役：武田 豊、山崎 優

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

・URL：https://smarprise.co.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company