グローバルトレンドから再考する 日本企業のAI活用の現在と未来～M365 Conferenceから考える実務インパクト～ オンラインセミナーを開催します（LTS主催）

株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：樺島 弘明、以下LTS）は、自社主催セミナー「グローバルトレンドから再考する 日本企業のAI活用の現在と未来 ～M365 Conferenceから考える実務インパクト～」を5月15日(金) 午後5時より、オンライン形式で開催します。

お申し込みは、イベントページ(https://lt-s.jp/news/seminar/2026-04-21)よりお願いいたします。 ※事前登録制・参加費無料

■セミナーの内容構成

・グローバルトレンドの整理

・最新動向から見えた変化と示唆

※上記の内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

■開催概要

・開催日時：2026年5月15日(金) 午後5時～午後5時30分

・開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

・イベントページ/申込：https://lt-s.jp/news/seminar/2026-04-21

・参加対象：・DX推進/デジタル戦略担当者

・情報システム部門の方

・CIO、CTO

・その他、本テーマに関心をお持ちの方

・参加費：無料

・申込締切：開催終了まで

■講演概要

グローバルトレンドから再考する 日本企業のAI活用の現在と未来～M365 Conferenceから考える実務インパクト～

2026年4月21日～23日、アメリカ フロリダ州で「Microsoft 365 Community Conference 2026(https://adoption.microsoft.com/en-us/skilling-events-26004/)」が開催されます。

本セミナーではカンファレンスで共有された最新動向をもとに、日本企業におけるAI活用の現在地と今後の方向性を考察します。AI（Copilot）をはじめとしたテクノロジーの進化や、海外企業の先進的な取り組みを踏まえ、「何が変わり始めているのか」「自社にどのような影響があるのか」を実務視点で整理し、最新トレンドを交えてDX・ビジネス変革を推進するヒントをお届けします。

■登壇者

松本 涼司：株式会社エル・ティー・エス Digital Solution事業部 部長（兼任 Digital事業本部 副本部長 / BizDev推進部 部長）

コンサルタントおよびプロジェクトマネージャーとして、数多くの大規模エンタープライズシステム構築を完遂。上場企業グループを含む複数社での役員経験を有し、ビジネス・テクノロジーの両面を統括。この豊富な知見を武器に、DXの最大の障壁となる「経営戦略と現場実行のギャップ」を埋める推進力を強みとする。2024年にLTSへ入社。新規事業の創出から組織へのデジタル定着まで、フェーズに合わせた実効性の高い変革支援を展開している。

ご興味をお持ちの方は是非、イベントページ(https://lt-s.jp/news/seminar/2026-04-21)よりお申し込みください。

【株式会社エル・ティー・エスについて】東京証券取引所 プライム市場（6560） URL：https://lt-s.jp/

株式会社エル・ティー・エスは、クライアントのビジネスアジリティ／変革実行能力を高める伴走型コンサルティングを主軸とした総合サービスを提供しています。