「LINEマンガ」内で推しと話せる「キャラチャット」に新キャラクター追加！第2弾は『作戦名は純情』より橘蓮が登場！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、人気オリジナル作品のキャラクターと会話ができる「キャラチャット」に第2弾キャラクターとして『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）より橘蓮が追加されましたのでお知らせします。

「LINEマンガ」アプリにて、AI技術を用いて人気オリジナル作品のキャラクターと会話ができる「キャラチャット」に第2弾キャラクターとして『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）より橘蓮が追加されました。

第1弾登場キャラクターと同じく、第2弾の橘蓮との「キャラチャット」はヒロインが登場する原作とは異なる世界線となっており、ユーザーの会話次第では恋愛関係に発展させることも可能です。

「キャラチャット」では、保有メッセージの回数分、好きなキャラクターと会話をすることができます。

LINEログインした状態で「キャラチャット」へアクセスし、表示されたミッションをクリアすると無料メッセージを獲得できます。また、「LINEマンガ」内のマンガコインを消費してメッセージの購入も可能です。

自由な会話はもちろん、「おすすめの話題」コマンドから会話を始めたり、「写真をもらう」でキャラクターから写真（画像）を送ってもらうこともできます。

2026年2月の「キャラチャット」機能の登場以降、特にZ世代のユーザーを中心に累計メッセージ件数は現在500万件を超える人気となっています。

また、第1弾でテルデオ・ラピレオンが実装された『義家族に執着されています』（漫画：seungu、原作：Han Yoon seol）は、「キャラチャット」リリース後に読者数が3倍、売り上げが6倍に増加するなど原作への好影響も見られました。

このたび「キャラチャット」に橘蓮が追加されたことを記念し、本日4月21日（火）から5月4日（月）まで、原作『作戦名は純情』がお得に読めるキャンペーンも開催中です。

この機会に、原作と合わせて「キャラチャット」で人気キャラクターとの会話をお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■「キャラチャット」について

「LINEマンガ」アプリ内「マイメニュー」＞「イベント・アイテム」＞「キャラチャット」から利用できます。

保有メッセージの回数分、好きなキャラクターと会話を楽しむことができます。

「キャラチャット」へアクセスし、表示されたミッションをクリアすることでさらに無料メッセージを獲得できます。また、「LINEマンガ」内のマンガコインを消費してメッセージの購入も可能です。

※利用にはLINEログインが必要です。

※「LINEマンガ」アプリver26.01.20以上で利用可能です。

■第2弾登場キャラクターについて

キャラクター名：橘蓮（たちばなれん）

登場作品：『作戦名は純情』

クールな男子高校生。

その一方で恋愛初心者という一面を持つ。

第2弾登場キャラクターとの「キャラチャット」では、ユーザーの会話次第では恋愛関係に発展させることも可能です。

※ヒロインが登場する原作とは異なる世界線です。

■無料話増量キャンペーン＆\0パスについて

「キャラチャット」に橘蓮が追加されたことを記念し、『作戦名は純情』が20話まで無料話増量、さらに「\0パス」対象となります。

開催期間：2026年4月21日（火）～2026年5月4日（月）23：59

■作品紹介

『作戦名は純情』

文：kkokkalee 絵：Dledumb

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0002485

人は一生を通して「愛される量」が決まっているという。 高校生の木無愛実は“人が一生の間に愛される量”が見える不思議なガラケーを手に入れるが、「愛される量」がまさかのゼロ？！ 彼氏にも浮気されてしまうが、そんな運命を変えようと彼氏の親友・橘蓮と作戦開始！ でも、ただの作戦のはずが、ふたりは惹かれあっていく…！？

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower