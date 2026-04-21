ハイエンドライン「Kokoroishi Tokyo」、東京・青山発のインテリアブランドとして展開開始

株式会社 心石工芸

国産ソファ専門メーカーの株式会社心石工芸（本社：広島県福山市柳津町、代表取締役社長：心石拓男）は、公式サイトをリニューアルし、ブランドの世界観と製品の魅力を、より明確に伝える構成へと刷新しました。あわせて、これまでのハイエンドラインを再編し、「Kokoroishi Tokyo」として東京・青山発のインテリアブランドとして新たに展開を開始します。

今回のリニューアルでは、ブランドの世界観と製品の魅力をより直感的に伝えることを目的に、ビジュアル表現を一新しました。素材の質感や佇まい、空間との関係性まで感じられる構成とすることで、心石工芸のものづくりをより深く体感いただけるサイトへと刷新しています。



また今回のリニューアルにあわせて、従来のスタンダードラインについてはサイトを分離し、それぞれのラインごとに最適化された情報設計と表現で展開していきます。ハイエンドライン「Kokoroishi Tokyo」との役割を明確にすることで、ブランドごとの価値をより分かりやすくお伝えしていきます。



Kokoroishi Tokyo ：https://www.sofa-kokoroishi.jp/ (https://www.sofa-kokoroishi.jp/)

心石工芸：https://corporate.sofa-kokoroishi.jp/

Kokoroishi Tokyoについて

「Kokoroishi Tokyo」は、心石工芸の中でも素材・設計・仕立てにおいて高い基準を追求したハイエンドラインです。革ソファを中心に、ダイニングテーブルやキャビネットなど、空間全体を構成するインテリアを展開しています。

これまで「PRIZE LINE」として展開していたシリーズを、ひとつのブランドとして再編。東京・青山を拠点に、より明確なコンセプトのもと発信していきます。

フルグレインレザーを中心とした素材選びと、職人の手仕事による丁寧な仕立て。使い込むほどに深まる質感と、空間に静かに馴染む佇まいを大切にし、長く寄り添うインテリアを提案します。

主な製品ラインナップ

HIBIKI（響）

シンプルなデザインは時代を超えて愛され続け、こだわりの厚革は確かな耐久性を宿す。触れるたびに革の色艶や風合いは深まり、素材の表情は静かに育まれていく。日々の時間が刻まれたその存在は、やがて唯一無二の佇まいへと昇華し、空間に揺るぎない個性をもたらす。

MIGIWA（水際）

背もたれを持たないかたちは、静かな余白を生み、"寛ぐための場所"を住まいの中心にそっと置く。一畳ほどの広さが、様々な姿勢を受け入れ、空間をゆるやかにつないでいく。タフティングを施した座は、革の豊かな表情を引き出し、その一つひとつに、手仕事で仕上げる職人の想いが静かに宿る。

SHINONOME（東雲）

柔らかな包容力と静かな佇まい。ダウンフェザーのクッションに身をあずければ、時間は緩やかにほどけていく。お気に入りの本を開くひととき。傍らの木棚には、次の出会いを待つ一冊がそっと控えている。気づけば夜が明けるまで過ごしてしまう。そんな特別な居場所。

TSUMUGI（紬）

ダウンフェザーを贅沢に使った、優しい座り心地。じんわりと空気が抜け、クッションが体にそっと張り付くような感覚は、座るたびに心を解きほぐす。素材の魅力を存分に味わえるデザインは、質感や奥行きを肌で感じさせ、傷跡さえも年月とともに豊かな表情として静かに育まれていく。

Kokoroishi Tokyo

住所：東京都港区南青山6-12-1 TTS南青山ビル8F

営業時間：11:00～18:00

定休日：水曜日

来店予約：https://www.sofa-kokoroishi.jp/showroom/

心石工芸について

心石工芸は、広島県福山市に本社を構える国産ソファ専門メーカーです。職人たちの確かな技術と、上質な素材を用いたソファ作りを通じて、お客様に快適な暮らしを提供しております。新たなショールームでは、これまで以上にお客様とのコミュニケーションを大切にし、最適なソファ選びのお手伝いをいたします。