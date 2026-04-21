【アキレス・ソルボ】メンズコレクションに待望の新作登場！大人の足元に、上質なレザースニーカー。

アキレス株式会社

“一歩をつつむ、心をほどく。”をコンセプトに、快適な歩行を追求するレザーシューズブランド「アキレス・ソルボ」から、大人の男性に向けた新作レザースニーカー3型が登場。2026年4月下旬より、アキレスウェブショップおよび海外にて販売を開始いたします。

本モデルは、革靴の上品さとスニーカーの快適性を両立した“しっかり歩ける大人の一足”。通勤や外回りはもちろん、休日の外出や家族との時間まで、日常のあらゆるシーンに自然に馴染みます。

メンズラインとしては、2020年秋冬以来の新作。海外市場でのメンズシューズ需要の高まりや、アキレスウェブショップでの販売好調を背景に開発されました。これまでレディス中心だったラインナップに、男性向けの選択肢を広げるモデルです。

機能面では、踵部に衝撃吸収・圧力分散素材「ソルボセイン」を搭載し、踵への負担をやさしく軽減します。さらに、日本人の足型に基づいたアナトミー設計と、柔らかなレザーにより、足を包み込むようなフィット感と、長時間でも快適な歩行を実現します。

■アキレス・ソルボ 「C633」 商品詳細

品番：アキレス・ソルボ C633 (ASM 6330）

価格：\26,400-（税込）

カラー：白(W)、黒(B)

サイズ：24.0～27.0cm（3E）

素材：本革（牛革）

ヒール高：4.5cm ※外観寸法

重量：340g（25.5cm片足)

■アキレス・ソルボ 「C633」 の特長

▽ 機能

PUインジェクション製法

PUインジェクション製法（※）により、軽量で剥がれにくいソールを実現。

※アッパーとソールを一体成型することで、接着剤を使わずに仕上げる製法

ソルボセイン搭載

インソール踵部に衝撃吸収・体圧分散素材「ソルボセイン」を搭載。

踵への負担をやさしく軽減します。

インソール

ベース部分はクッション性のいいPUフォームを採用し、表面材料は通気性の良いメッシュ素材仕様

安定性を高める設計

履き口かかと部分にはウレタンパッドを配置し、踵をしっかりホールド。

安定した歩行をサポートします。

▽ デザイン

・シンプルで大人に馴染むミニマルデザイン

・革の質感を活かした上品な表情

・ジグザグステッチが、上質なクラフト感をプラス

▽素材

・アッパーには、上質で柔らかな牛革ナッパレザーを使用

・インソール前足部には蒸れを軽減するメッシュ素材

・ソールは軽量EVA＋つま先・踵にラバーを配置し、滑りにくさを考慮

■ アキレス・ソルボ C634

品番：アキレス・ソルボ C 634 (ASM 6340）

価格：\26,400-（税込）

カラー：白(W)、黒(B)

サイズ：24.0～27.0cm（3E）

素材：本革（牛革）

ヒール高：4.5cm ※外観寸法

重量：345g（25.5cm片足)

▽ デザイン・素材

・エラスティックレースを採用し、ミニマルで整った表情に

・シボ革×ヌバックのコンビで、素材感のコントラストを演出

・ゴールドロゴが上品なアクセントに

・異素材の組み合わせによりシンプルながら、さりげない個性を感じさせるデザイン

▽ 機能性

・スリッポン感覚で着脱できるエラスティックレース仕様

・アキレス独自のPUインジェクションソールで快適な歩行をサポート

・「ソルボセイン」搭載で踵への負担を軽減

・踵パッドがホールド感を高め、安定した歩行を実現

・インソールにはクッション性のいいPUフォームを採用

■ アキレス・ソルボ C635

品番：アキレス・ソルボ C 635 (ASM 6350）

価格：\26,400-（税込）

カラー： テラコッタ(TER)・ネービー(NB)

サイズ：24.0～27.0cm（3E）

素材：本革（牛革）

ヒール高：4.5cm

重量：355g（25.5cm片足)

▽ デザイン・素材

・ジッパーを隠した設計で、すっきりとしたミニマルな印象に

・濃淡2色のレイヤーで、奥行きのあるカラーリングを表現

・シボ感のあるレザーが、豊かな表情と素材感を演出

・ジグザグステッチがさりげないアクセントに

・ゴールドロゴが上品さをプラス

▽ 機能性

・アキレス独自のPUインジェクションソールで快適な歩行をサポート

・「ソルボセイン」搭載で踵への負担を軽減

・踵パッドがホールド感を高め、安定した歩行を実現

・インソールにはクッション性のいいPUフォームを採用

■ 販売情報

本商品は、全国の百貨店および「アキレスウェブショップ」にて販売いたします。

アキレスウェブショップ ： https://achilles-webshop.com/pages/achillessorbo

【 アキレス・ソルボ について 】

「一歩をつつむ、心をほどく。」──アキレス・ソルボは、歩く人の足をやさしく包み、歩くたびに心を解きほぐすレザーシューズブランドです。軽やかな歩行をかなえる設計に、やわらかな革、衝撃吸収素材「ソルボセイン」、そしてしなやかなソールを組み合わせ、まるで地面の存在を忘れるほどの心地よさを実現。仕立ての良さと上質なカラーは、どんなシーンでも自然に溶け込み、歩く人に自信を与えます。一足一足を丁寧に仕立てられた靴が、日常をより自由に、より心地よく彩ります。

【アキレス・ソルボ 公式ウェブサイト】 https://www.achilles-sorbo.com/

【アキレス・ソルボ Instagram】 @achillessorbo_official