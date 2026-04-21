【6月6日開催】投資フェス「MooFest Japan 2026」特設サイト公開＆来場受付開始 - moomoo証券

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、6月6日（土）に開催する、国内最大級(※1)の体験型投資フェス「MooFest Japan 2026」の特設サイトを公開いたしました。本イベントは、昨年大好評を博した「MooFest Japan」の第2回開催となります。特設サイトの公開に併せ、本日よりイベント来場登録（無料）の受付を開始いたします。また、公開記念として、来場登録を完了された方には、入金やお友達紹介により「米国の人気AI関連銘柄」や「日経CNBC online 1か月無料券」などの豪華特典がもらえるキャンペーンにご応募いただけます。

「MooFest Japan 2026」は6月6日（土）に開催

本日公開した特設サイトでは「AIと共に進化する、投資戦略の最前線」をコンセプトに、豪華なセミナー登壇者やイベントの魅力、来場方法、キャンペーン情報など、イベントの詳細をご確認いただけます。今後も最新情報を順次公開予定ですので、ぜひチェックしてください。

▼イベントの詳細については、特設サイトをご確認ください：

https://start.moomoo.com/0B1n4T

■「MooFest Japan 2026」4つの魅力

■豪華特典がもらえる！登録キャンペーン実施中

- 豪華ゲストが集結大川智宏氏（ストラテジスト）、エミン・ユルマズ氏（エコノミスト）、藤代宏一氏（エコノミスト）、池水雄一氏（貴金属スペシャリスト）ら、投資業界を牽引する専門家やインフルエンサーが登壇。SNSでは語られない本質的なマーケット解説により、AI時代の投資戦略をアップデートする絶好の機会です。- 来場で豪華特典「米国株取引手数料無料」がもらえるキャンペーンをはじめ、moomooオリジナルグッズや著名インフルエンサー監修の「オリジナル投資レポート」など、来場者全員に豪華特典をご用意しています。- 座学で終わらせない「実践型投資フェス」投資の基礎知識習得だけでなく、実際にアプリを操作しながら技術を習得できます。レベル別での個別サポートや、楽しく学べるゲームコーナーなども充実しており、その場で取引スキルを向上させることが可能です。- 「AI投資ツール」のシミュレーション体験市場動向やセンチメントを瞬時に分析する「moomoo AI」を実際に体験。データに基づいた精度の高い投資戦略の構築を、シミュレーションを通じて学べます。感情に左右されない次世代の投資判断をリアルにご体感いただけます。

イベント来場登録を完了すると、以下の豪華特典がもらえるキャンペーンにご応募いただけます。入金やお友達紹介で、さらに特典をゲットしましょう！

- 特典1：全員プレゼント！ご来場特典来場登録のうえ当日お越しいただいた方には、moomooオリジナルグッズやアプリ完全操作ガイド、著名インフルエンサー監修「オリジナル投資レポート」を差し上げます。- 特典2：事前入金特典キャンペーン応募後の入金額に応じて「米国の人気AI関連銘柄（買付代金）」や「日経CNBC online 1か月無料券」、「オリジナルムームーグッズ」などがもらえます。- 特典3：お友達紹介特典お友達を招待し条件を達成すると、エヌビディア株を無料でもらえるチャンス！「MooFest Japan 2025」の抽選会の様子

※著名インフルエンサー監修「オリジナル投資レポート」は、スタンプラリー達成者を対象に配布いたします。

※人気米国株は初回入金のみが対象です。特典の銘柄（買付代金）は抽選により異なります。

※買付代金、端株を含む場合があります。

※期間は2026年6月6日～6月30日までとなります。

■【無料】イベント来場登録の方法

まずは以下の3ステップでイベント来場登録を完了させてください。登録完了後、豪華特典キャンペーンへの応募が可能となります。

- moomooのユーザー登録をする- 特設サイト・イベント来場登録から参加申込み後、アプリ内通知とメールを受取る- 当日、イベント会場にてmoomooアプリで受付をする

▼特設サイト・イベント来場登録はこちら：https://start.moomoo.com/0B1n4T

■イベント概要

- 名称：MooFest Japan 2026 ～AIと共に進化する、投資戦略の最前線～- 日時：2026年6月6日（土）10:00~19:30（予定）- 会場：ベルサール高田馬場（東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワーB2）- 主催：moomoo証券- 後援：日本取引所グループ、米ナスダック証券取引所、TradingView- 参加費：無料（事前登録制）- 申込受付：特設サイト・イベント来場登録より：https://start.moomoo.com/0B1n4T- 備考：本イベントの入場証の表示などに、無料でご利用いただけるmoomooアプリのインストールが必要です。事前のダウンロードで当日の入退場がスムーズになります。

▼アプリの事前ダウンロードはこちら：https://moomoo.com/jp/download

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,900万人(※2)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※3)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※4)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※5)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道(https://www.moomoo.com/jp/experience-store?chain_id=mgD04v1-0_7rUa.1kqk9q0&global_content=%7B%22promote_id%22%3A13328%2C%22sub_promote_id%22%3A2%2C%22f%22%3A%22mm%2Fjp%22%7D)」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。



※1 ワークショップ形式のセミナーやゲームコーナー等による体験型・対面投資イベントとしては日本最大級。主要ネット証券 口座数上位5社：SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2026年4月1日時点)

※2 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q4の決算公告。

※3 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※4 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※5 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。



【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp(https://www.moomoo.com/jp)

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会



【免責事項】

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