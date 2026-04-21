【椿屋珈琲】椿屋珈琲30周年 ブランドサイトをリニューアル

東和フードサービス株式会社

2026年4月に「椿屋珈琲」（「東和フードサービス株式会社」本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人が運営）は30周年を迎え、この度ブランドサイトを刷新いたしました。

私たちは「脱日常的な古き良き時代の雰囲気の中で、美味しく香り高いサイフォンコーヒーと良質なケーキを楽しみながら、ゆとりとくつろぎの時間をお過ごしいただく」という創業当初から変わらないコンセプトを大切にしてまいりました。

30周年を記念して、さらに美味しく生まれ変わった看板ブレンドの「椿屋スペシャルティブレンド」。

椿屋珈琲が大切にしているのは、一杯のコーヒーから始まる「特別な体験」です。

豆の選定から焙煎までこだわる自家焙煎のスペシャルティコーヒー、職人技が光るサイフォン抽出、そして心を込めたおもてなしまで、お客様に格別なひとときをお届けするための技術とサービスを磨き続けてきました。

進化を続ける私たちの想いをぜひご覧ください。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【椿屋珈琲 ブランドサイト】

https://www.towafood-net.co.jp/shop/cafe/cafe_brand/(https://www.towafood-net.co.jp/shop/cafe/cafe_brand/)

【東和フードサービス 公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【椿屋珈琲 Instagram】

https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/

【椿屋珈琲 X】

https://twitter.com/tsubakiyacoffee/