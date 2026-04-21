『スーパーロボット大戦Y』有料ダウンロードコンテンツ「エキスパンションパック」が4月22日(水)に配信決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

家庭用「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の追加有料ダウンロードコンテンツ「エキスパンションパック」の配信日が2026年4月22日(水)に決定いたしました。

エキスパンションパックには「伝説巨神イデオン」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」、「アイドルマスター XENOGLOSSIA」、「スタードライバー THE MOVIE」、「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」、「EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」の6作品が収録され、追加ミッションや追加プレイアブル機体が楽しめます。

さらに、「ver.1.3.0 無料アップデート」の情報を含む“エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPV”を公開しましたので合わせてご覧ください。

また、「スーパーロボット大戦」シリーズ35周年を祝して記念ロゴを制作いたしました。

詳細は下記をご確認ください。

エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPVはコチラ：

https://youtu.be/9xDTwW9cmmA(https://youtu.be/9xDTwW9cmmA)

エキスパンションパック～無限次元～

【内容】

・追加プレイアブル機体：8機体

・追加エリアミッション ：26

・追加アシストクルー ：1人

・高難易度モード「MASTER」追加

・特典ミッション「特典：エキスパンションパック購入」

【エキスパンションパック参戦作品】

・伝説巨神イデオン

・機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン

・アイドルマスター XENOGLOSSIA

・スタードライバー THE MOVIE

・クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

・EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション

伝説巨神イデオン

機体名：イデオン

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン

機体名：Hi-νガンダム/ナイチンゲール

アイドルマスター XENOGLOSSIA

機体名：インベル

スタードライバー THE MOVIE

機体名：タウバーン・コンパートメント

クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

機体名：ヴィルキス

EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション

機体名：ウルスラグナ/ニルヴァーシュＺ

※配信日や内容は予告なく変更となる場合がございます。

高難易度モード『MASTER』追加

エキスパンションパックをご購入いただくことで、『スーパーロボット大戦Y』をさらに遊びこむための各種ルールを変更した最高難度モード『MASTER』をプレイ可能になります。

敵軍はさらに強化され、味方部隊は機体改造費用の増加や取得経験値の減少、さらに修理・補給による経験値の取得ができなくなります。

また戦闘中では、敵フェイズ中での精神コマンドの使用が一切行えなくなり、ゲームオーバー時にリトライが選択できなくなります。

※エキスパンションパックをご利用いただくには、別売りの製品版が必要です。また、最新版パッチ適応が必要な場合は、アップデートの上ご利用ください。

※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。

※「エキスパンションパック」は、販売中の「デジタルアルティメットエディション」などを含む各デジタル限定版、「DLC１.＆２.セット」、「DLC１.」、「DLC２.」、「プレミアムサウンド＆データパック」、「ボーナスミッションパック」に含まれない独立した有料ダウンロードコンテンツです。

無料アップデートver1.3.0配信内容

4月21日(火)に配信される無料アップデートver1.3.0にて、以下のアップデートデータを配信いたします。

・エリアミッション「革命戦争レコード（全3話）」

・エリアミッション「ノア・ブランド戦記（全3話）」

・エキスパンションパック1話「接触」

・限定ミッション「異界から来るもの」「背負った使命」解放

・その他、動作の安定性向上

「革命戦争レコード」 全3話 無料配信

4月21日(火)の無料アップデートにて、「革命戦争レコード」全3話を無料配信いたします。

本編の前日譚にあたるシナリオとなっております。

※ver1.3.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※解放条件：CHAPTER６の開放

「ノア・ブランド戦記」 全3話 無料配信

4月21日(火)配信の無料アップデートにて「ノア・ブランド戦記」全3話を無料配信いたします。

こちらは「CHAPTER７」が解放される少し前のストーリーとなります。

※ver1.3.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※解放条件：CHAPTER６「果てしなき戦いへ」クリア

※配信日や内容は予告なく変更となる場合がございます。

エキスパンションパック １話「接触」

4月21日(火)配信の無料アップデートver1.3.0にて、エキスパンションパック１話「接触」を配信いたします。

こちらはエキスパンションパック未購入の方でもプレイ可能なエリアミッションです。

※ver1.3.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※解放条件：CHAPTER２「漂流する異邦人」をクリア

※エキスパンションパック１話「接触」クリア時点では、新規機体とパイロットは自軍に加入しません。

※エキスパンションパック１話「接触」クリア時点では、エリアミッション内で新規登場するパイロットは「キャラクター事典」に登録されず、機体も「ロボット大図鑑」に登録されません。

限定ミッション解放！！

こちらも無料アップデートver1.3.0にて、サイバスターとスパロボVの主人公機が手に入る限定ミッション「異界から来るもの」「背負った使命」が解放されます。

こちらもお楽しみに！

「スーパーロボット大戦」シリーズ35周年！

2026年4月20日より、「スーパーロボット大戦」シリーズは35周年を迎えました。この周年を記念し、35周年ロゴを作成いたしました。

様々な企画の実施を予定しておりますのでぜひお楽しみに！

引き続き「スーパーロボット大戦」シリーズをよろしくお願いいたします。

『スーパーロボット大戦Y』とは

右は災厄、 左は破滅―

宿命を越えろ、鋼の守護者

「スーパーロボット大戦」は、様々なアニメーションに登場したロボット達が作品の垣根を越えて一堂に会し、共通の敵と戦うシミュレーションRPGです。プレイヤーはアドベンチャーパートで戦闘に至るまでのストーリーを読み、シミュレーションパートでマップに配置されたロボットを１体ずつ操作し、敵を撃破します。

戦闘は味方フェイズと敵フェイズに分かれていて、まずプレイヤー側がロボットを移動＆戦闘させてから、敵側が行動します。

マップ中に配置された敵を全て撃破するとクリアとなり、戦略パートに進みます。

そこでは戦闘で得た資金やポイントを用い、ロボットやパイロットを強化＆育成することが出来ます。

そして、それを終えると次のシナリオのアドベンチャーパートが始まります。

こうして様々な原作がクロスオーバーするストーリーやロボットの戦闘アニメーションを楽しみ、

好きなロボットとパイロットをどんどん強化＆育成していくことがスーパーロボット大戦の醍醐味です。

【本編参戦作品一覧】

勇者ライディーン

超電磁ロボ コン・バトラーＶ

聖戦士ダンバイン

聖戦士ダンバイン New Story of AURA BATTLER Dunbine

重戦機エルガイム

機動戦士Ζガンダム

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

Ｍ-ＭＳＶ

機動武闘伝Ｇガンダム

新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz

機動戦士ガンダムSEED DESTINY

機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season1

マジンカイザー 死闘！暗黒大将軍

ゲッターロボ アーク

銀河機攻隊マジェスティックプリンス

マクロスΔ

劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ

コードギアス 反逆のルルーシュIII 皇道

コードギアス 復活のルルーシュ

ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞

SSSS.DYNAZENON

【DLC１.参戦作品】

銀河旋風ブライガー

THE ビッグオー

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

【DLC２.参戦作品】

鋼鉄ジーグ

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

伝説の勇者ダ・ガーン

【エキスパンションパック参戦作品】

伝説巨神イデオン

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン

アイドルマスター XENOGLOSSIA

スタードライバー THE MOVIE

クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2161_1_67c7825422e6feed7e6d8ac507db788a.jpg?v=202604210251 ]

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5” 、 “プレイステーション シェイプスロゴ”および“Play Has No Limits”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは

登録商標です。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。

※インフォメーションの情報は、4月現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。

予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。