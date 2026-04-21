猫の暮らしも、もっと豊かに。ライフスタイルブランド「bon moment」に、ペットアイテムライン「bon moment cat」が誕生！

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、オリジナルブランド bon moment（ボンモマン）のペットライン「bon moment cat」を発足。４/22（水）、注目の４アイテムを発売します。

「bon moment cat 」から発売されるのは下記４アイテム。

・フードボウル

・ランチョンマット

・オーバル 爪とぎ

・ドライコットン ペットベッド

フードボウルランチョンマットオーバル 爪とぎドライコットン ペットベッド

実際に愛猫家のスタッフたちが意見を出し合い、まず揃えたいベーシックなペットグッズを企画。

「あ、こんなの探してた」で、暮らしをシンプルに整える。

そんなbon momentのブランドコンセプトを土台に、新しいペットアイテムを提案しています。

【bon moment cat 特集はこちら】(https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=101014)

猫にやさしいフードボウル

猫にとって負担がない、やさしいフードボウルをつくりました。

猫は食道が下向きになると逆流しやすくなり、吐き戻しや食べ戻しの原因に。

こちらのフードボウルは11cmの高さをつけることで、吐き戻しを防ぐことができます。

また、お食事中の首や腰の負担も軽減。

白いマットのお皿に、やわらかいグレージュの台座のやさしい色合わせで、リビングに置いても馴染んでくれるデザインにしました。

＜商品概要＞

・bon moment cat （ボンモマン キャット）フードボウル

\2,640(税込) / ワンカラー

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=168225

食べこぼしも安心のランチョンマット

ボンモマンのフードボウルと合わせて使っていただきたいランチョンマットも登場。

ガツガツごはんを食べるとどうしても気になるのが食べこぼし。ドライフードや食いつきのいいウェットフードは飛び散ると掃除がちょっと面倒です。

こちらのランチョンマットは撥水加工を施しているので、こぼした汚れもサッと拭き取りが可能。飛び散ったドライフードの処理も、ランチョンマットごと持ち上げて、ゴミ箱までラクに運ぶことができます。

リビングやダイニングにずっと敷いたままでも絵になるように、インテリアに馴染むファブリック素材でつくりました。

＜商品概要＞

・bon moment cat （ボンモマン キャット）ランチョンマット

\1,320(税込) / 全3カラー（グレージュ、イエロー、ブルー）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=168401

インテリアに映える木目調爪とぎ

猫を飼っているお家に必須の爪とぎ。サイズが大きくお部屋での存在感が気になることから、bon moment catではインテリアに馴染むデザインで仕上げました。

外枠は明るい木目シートで、白い壁のお部屋にもすっと馴染んでくれます。

また爪とぎは高密度段ボール素材。研ぎカスが床に落ちにくいので、お掃除も楽々です。

爪とぎは３枚セットで、それぞれ両面を使うことができます。

＜商品概要＞

・bon moment cat （ボンモマン キャット） 爪とぎ

\3,850(税込) / ワンカラー

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=168221

コットン100%なのにひんやり冷たい寝心地

猫も犬も体温調整が得意ではなく、暑さに弱い動物。

とくに室内飼いの場合、逃げ場が限られているため、適切な暑さ対策をしてあげることが大切です。

そこで、「bon moment」で人気のひんやり寝具シリーズ「ドライコットン」でペットベッドを企画。表地はサラッとしたコットン100%素材なのに、高い接触冷感機能でひんやり気持ちいい寝心地を叶えます。

ふかふかのクッションに、あごを乗せやすい枕つき。

猫にはもちろん小型犬用としても使えるサイズ感です。

ミントとグレーの涼しげなカラーで、夏のお部屋を爽やかに彩ります。

＜商品概要＞

・bon moment cat （ボンモマン キャット） 爪とぎ

\2,860(税込) / 全2カラー（ミント、グレー）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=168428

■bon moment (ボンモマン）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。幸せなひとときは、心地いい暮らしの中に宿るもの。だからこそ、非日常ではなく「日常」をちょっと便利にしてくれるアイテムがあったらもっと良い。「あ、こんなの探してた」を叶え、暮らしをシンプルに整える。そんな幸せなひとときへの想いを込めたモノ作りを目指しています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=brdk61500

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。