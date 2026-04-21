カンム、株式会社PAY ROUTEと業務提携

株式会社カンム

将来売上を前払いする中小事業者向けの資金調達サービス 「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、株式会社PAY ROUTE（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田川 涼、以下「PAY ROUTE」）と「サクっと資金調達」の提供に関する業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

中小事業者の資金調達ニーズの多様化

近年、キャッシュレス化の進展や事業環境の変化に伴い、中小事業者における資金調達ニーズは多様化しています。特に、迅速かつ柔軟に資金を確保できる手段への関心が高まっています。

当社が提供する「サクっと資金調達」は、こうしたニーズを背景に利用が拡大しており、仮審査の累計申込み件数は1,000件を突破しました。

業務提携概要

当社は、決済関連サービスを提供するPAY ROUTEと業務提携し、同社ネットワークを通じた「サクっと資金調達」の提供拡大を推進いたします。

本提携により、PAY ROUTEのプラットフォームを通じて接点を有する事業者様に対し、オンラインで完結する資金調達手段を提供してまいります。

今後も当社は、パートナーシップの推進を通じて、事業者様のキャッシュフロー改善および多様な資金調達ニーズへの対応に取り組んでまいります。

■ サクっと資金調達とは

将来売上を前払いする中小事業者向けの資金調達サービスです。申込みから資金提供まで、すべてオンラインで完結し、AI審査により最短4営業日で最大1億円の買取が完了します。一般的な銀行融資と比べて、より短い期間で簡単に資金を調達できる点が特長です。また、決算書・担保・保証人などは不要なため、手続きや心理的な負担を抑えながら、"サクっと"資金調達をご利用いただけます。

サクっと資金調達：https://lp.sakutto-funding.jp/(https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-prtimes_payroute)

【PAY ROUTEの概要】

社名：株式会社PAY ROUTE

代表者：代表取締役：田川 涼

設立：2011年4月

所在地：大阪府大阪市北区堂島1-1-25 新山本ビル6F

コーポレートサイト：https://pay-route.co.jp/

事業内容：

PAY ROUTEは、「FinTechの力で世界が驚く常識を創る」というパーパスのもと、決済と認証技術を融合し、事業者とユーザー双方にとって最適な取引体験を提供するFinTech企業です。

Visaのアクワイアリング・エージェントとして決済代行サービスを展開するとともに、独自のID・パスワードレス認証技術「RC-Auth」を活用した決済サービス「ROUTE PAY」を提供しています。

決済と顧客接点を軸としたサービス提供により、事業者の持続的な成長を支える基盤の構築を目指しています。

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会