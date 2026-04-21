都市と自然が交差する、新たなライフスタイルの発信拠点『Columbia 二子玉川ライズ S.C.店』2026年4月23日(木)オープン

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 ７Ｆ 代表：マッスィモ ラッザリ）は、アウトドアブランド「Columbia」をはじめ、アーバンラインの「COLUMBIA BLACK LABEL」、ファッションと機能の融合を追求したフットウェアブランド「SOREL」を展開する新店舗『Columbia 二子玉川ライズ S.C.店』を、2026年4月23日（木）、二子玉川ライズ・ショッピングセンター・タウンフロント 3Fにオープンいたします。

多摩川を望む開放的なロケーションに位置し、洗練されたショップやレストランが集う人気の複合商業施設・二子玉川ライズ・ショッピングセンターに、都市と自然とのつながりを感じられる空間として『Columbia 二子玉川ライズ S.C.店』が誕生。店内は、都会的でミニマルなデザインを基調に、上質で落ち着いた雰囲気を演出しています。本店舗では、本格的なアウトドアシーンに対応する高機能ウェアから、都市生活にフィットするデイリーアイテムまで、幅広いラインナップを展開。機能性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトを通じて、多様なライフスタイルに寄り添う提案を行います。オープンを記念し、残反を活用したエクスクルーシブアイテムの傘も数量限定で販売いたします。

また、「SOREL」の最新コレクションも豊富に取り揃え、ブランドが掲げる“FOR BOLD STEPS 意思をまとう、一歩を。”のメッセージとともに、機能性とファッション性を融合させた新たなスタイルをご提案いたします。

【STORE INFO】

店舗名 ：Columbia 二子玉川ライズ S.C.店

住所 ：〒158-0094東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター・タウンフロント 3F

営業時間：10:00-20:00

店舗面積：168.53平方メートル （50.98坪）

■お客様からのお問合せ先

コロンビア / 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイアル : 0120 - 193 - 803

受付時間 : 月～金 10:00~12:00 , 13:00~18:00(土日休み)

https://www.columbiasports.co.jp