【GW特別企画】ニコ生アニメ無料一挙放送が決定！『僕のヒーローアカデミア』関連作、『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』『ぷにるはかわいいスライム』第2期など全8作品がラインアップ

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、2026年4月29日（水）から5月10日（日）までのゴールデンウィーク（以下、GW）期間中、アニメ全8作品の無料一挙放送を実施します。

今回、GWに見てほしい人気作をニコニコが厳選。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年間連載された人気作『僕のヒーローアカデミア』より、3月に放送を終えたばかりの公式スピンオフ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の全26話を2日間に分けて一挙放送します。

また、5月8日に劇場版公開を控える『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』や、WEB『週刊コロコロコミック』（小学館）で連載中の人気ラブコメ『ぷにるはかわいいスライム』第2期もラインアップしています。

┃ニコニコ生放送 アニメGW全10作品無料一挙放送 概要

■番組名：ガングリオン 全24話一挙放送

■放送日時：2026年4月29日（水）23時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350301092

■番組名：転生宗主の覇道譚 ～すべてを呑み込むサカナと這い上がる～ 全13話一挙放送

■放送日時：2026年5月1日（金）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350301170

■番組名：ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 1～13話一挙放送

■放送日時：2026年5月3日（日）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350300466

■番組名：ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 14～26話一挙放送

■放送日時：2026年5月4日（月）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350300489

■番組名：『ぷにるはかわいいスライム』第2期 全12話一挙放送

■放送日時：2026年5月5日（火）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350306330

■番組名：魔法科高校の劣等生 第3シーズン 全13話一挙放送

■放送日時：2026年5月6日（水）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350307856

■番組名：この恋で鼻血を止めて 全12話一挙放送

■放送日時：2026年5月7日（木）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350306346

■番組名：TRIGUN STARGAZE 全12話一挙放送

■放送日時：2026年5月9日（土）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350300501

■番組名：ゲーセン少女と異文化交流 全12話一挙放送

■放送日時：2026年5月10日（日）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350307880

※タイムシフト期間は7日間、期間内に1回のみ視聴できます。

※会員登録不要、どなたでも無料で視聴できます。

┃関連情報

【本リリースに関連するクレジット・権利表記】

(C)白岩久弥・いつきたかし/ガングリオン製作委員会

(C)bilibili 改編自哔哩哔哩漫画人気作品《鲲吞天下》 原作者:黙

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

(C) まえだくん／小学館／ぷにる製作委員会

(C)2023 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校3製作委員会

(C)bilibili 改編自騰訊動漫人気漫画《無聊就会死》 原作者:澄子

(C) 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会

(C)安原宏和／KADOKAWA／ゲーセン少女と異文化交流会

【関連リンク】

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