「セブンプレミアム 琉球そば」が4月28日（火）より季節限定で販売！豚×鰹の奥深いスープで味わう沖縄を感じる本格派のカップ麺

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンプレミアム 琉球そば」を、より沖縄らしさを感じられるパッケージに刷新し、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月28日（火）より順次発売いたします。ゴールデンウィークを前に旅行気分が高まるこの時期に、手軽に沖縄気分を味わえる季節限定の本商品を、ぜひお楽しみください。

■セブンプレミアム 琉球そば

価格：158円（税込170.64円）

発売日：4月28日（火）～順次

販売エリア：全国

豚と鰹のうま味が重なる、奥深いスープ

豚と鰹のうま味を合わせた、奥行きのある味わいのスープが最大の魅力です。あっさりとしながらも満足感があり、最後まで飲み干したくなる仕上がりです。ひと口飲むと、出汁の香りがじんわりと広がり、日常の中でほっと一息つける味わいをお楽しみいただけます。

シーサーが目を引く、沖縄らしさあふれるパッケージ

新パッケージは、思わず手に取りたくなるシーサーのアイコンをあしらったデザインです。見つけた瞬間に沖縄を感じていただけるよう、色使いやモチーフにもこだわり、季節限定商品としての特別感も演出しました。日常の中で気軽に沖縄気分を味わえる、心ときめく一杯をお届けします。

担当者コメント

豚と鰹のうま味の奥深いスープで味わう、沖縄を感じさせる本格派のカップ麺を発売します。さらに今回はパッケージデザインも刷新し、店頭で見つけた瞬間に沖縄を感じていただけるデザインにしました。忙しい日常の中で、ほっと一息つける時間とともに、ご自宅で気軽に沖縄気分を楽しんでいただけたら嬉しいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。