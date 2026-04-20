E-COMEGROUP より、『PEANUTS』の人気キャラクターがデザインされたバルーントートシリーズが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、世界的人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』のキャラクターをデザインした「バルーントートバッグ」を5月上旬より発売いたします。

本商品は、スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちの日常を切り取った、個性豊かな4種類のラインナップが特徴です。

●赤い屋根のハウスが目を引く**「スヌーピー＆チャーリー・ブラウン」**

●サイドのグリーンが映えるビッグプリントの**「スヌーピー＆ウッドストック」**

●ピーナッツ・ギャングが勢揃いした賑やかな**「フレンズ集合デザイン」**

●ヴィンテージ感漂う総柄の**「コミックアート柄」**

バッグは収納力に優れた「バルーン型」を採用し、小物の整理に便利なサイドポケットも完備。軽量で使い勝手が良く、通勤・通学、マザーズバッグや旅行のサブバッグなど幅広いシーンに最適です。落ち着いたトーンからポップな配色まで揃い、年齢・性別を問わずデイリーに活躍する『PEANUTS』の新作バッグをぜひチェックしてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

（全国書店、家電量販店、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど）

【Price】

■バルーントート\3,190（tax included）

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズM.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。チャールズM.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。

それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイトhttp://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式X アカウント「Snoopy News Japan」https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」https://www.tiktok.com/@peanuts_j

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/