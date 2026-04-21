春のおでかけはうんこと一緒に！うんこミュージアムの『うんこカワイイ』新商品

株式会社たのしいミュージアム

“みんなたのしい、みんなあつまる”をステートメントに、様々なリアルエンタメの企画・プロデュースを行う株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）と共同で企画・制作する株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔）は、「うんこミュージアム TOKYO」「うんこミュージアム NAGOYA」「うんこミュージアム OKINAWA」の店舗内にあるショップで、4月23日(木)から順次、うんこミュージアムなどのお出かけにぴったりな春の新商品を販売します。



大人気の「うんこカチューシャ」や「うんこヘアクリップ」の新色が登場。身につければ写真撮影がさらに楽しくなるほか、日常使いもできる巾着やボールペンも新たに販売します。

また5月1日(金)からは、うんこがぷかぷか浮かぶオイルキーホルダーや、うんこカチューシャキーホルダーも登場予定です。



お出かけの季節に向けて、うんこミュージアムのショップで、お気に入りの“うんこカワイイ”アイテムを探してみてください。なお、本ショップは入場しなくてもご利用いただけるので、ご自身や大切な人へのギフトにもぴったりです。

春の「うんこカワイイ新商品」

うんこカチューシャ（新色追加）

各2,000円（税込）



頭からうんこが生えるカチューシャです。日常のシーンではもちろんのこと、うんこミュージアムで身につければ、うんこカワイイ世界を120%楽しめること間違いなし。



(新色)イエロー

※写真内のピンク/グリーンは既存色

うんこヘアクリップ（新色）

各1,300円（税込）



うんこで髪を留めることができるヘアクリップです。おしゃれをしたい時はもちろんのこと、うんこミュージアムで身につければ、あなたの可愛さが引き立つはずです。



(新色)オレンジ/イエロー/グリーン/パープル

※写真内のピンク/ブルーは既存色

うんこミュージアム ジェットストリーム4&1

1,900円（税込）



日常にさりげなくうんこを添えてくれる多機能ボールペン。なめらかな書き心地と、大人っぽいうんこミュージアムのデザインが魅力的な一本です。

３色ボールペン

各1,200円（税込）



うんこミュージアムの人気コンテンツが３色ボールペンになりました。つい「うんこ！」と声に出してしまわぬよう、ご注意を。

巾着

各950円（税込）



うんこミュージアムの象徴が巾着になりました。バッグの中も楽しく機能的に整理できます。

ナップザック

各2,200円（税込）



うんこも思い出も詰めたくなるような、ポップなデザインのナップザックです。軽くて使いやすく、ちょっとしたお出かけにもピッタリ。



※うんこミュージアム OKINAWAではお取り扱いがございません。

ぷかぷかキーホルダー

各1,350円（税込）



カラフルな波に揺られて、うんこがぷかぷか浮かぶオイルキーホルダーです。動くたびに、つい目で追ってしまうアイテムです。



※5月1日(金)販売予定

うんこカチューシャキーホルダー

各1,600円（税込）



「頭からうんこが生える」と大人気のうんこカチューシャがキーホルダーになりました。友達とお揃いにしたり、お気に入りのぬいぐるみにつけてあげましょう。



※5月1日(金)販売予定

販売場所

うんこミュージアム各店舗内にあるショップでは、さまざまなうんこカワイイ商品を取り揃えています。



■販売開始日：2026年4月23日(木)から順次販売

■販売店舗：うんこミュージアム TOKYO・うんこミュージアム NAGOYA・うんこミュージアム OKINAWA

■「うんこミュージアム」公式HP URL：https://unkomuseum.com/

うんこミュージアムの人気コンテンツ

今回の新商品でモチーフとなった、うんこミュージアムの人気コンテンツをご紹介します。

うんこミュージアムで楽しんだ後は、お気に入りのコンテンツにまつわるアイテムを探してみてください。

MY UNKO MAKER

カラフルな便器に座って、うんこミュージアムをともに巡る「マイうんこ」を生み出しましょう。うんこミュージアムに入館して最初に体験するコンテンツで、うんこへの固定観念を水に流す場所でもあります。

ウンコ・ボルケーノ

世界中のうんこエネルギーを蓄える巨大な火山です。定期的にカウントダウンが始まり、0になるとたくさんのうんこが勢いよく噴火！会場中が一体になります。

うんこシャウト

全力で「うんこ！」と叫んだことはありますか？

ないなら、今がその時。

大きな声で特大うんこをつくりましょう。

※画像はイメージのため、店舗によって演出が異なります。

「うんこミュージアム」について

うんこというテーマを通じて、お客様の固定観念を覆す今までにはない体験を提供しているウンターテインメント施設です。2019年にかつてないエンタメとして生まれ、大きな話題を呼んだ「うんこミュージアム」は、常設店である「うんこミュージアム TOKYO」「うんこミュージアム NAGOYA」「うんこミュージアム OKINAWA」をはじめ全国各地で開催。現在までに、累計250万人以上の世界各国のお客様にお楽しみいただいています。

■うんこミュージアム TOKYO：

住所：ダイバーシティ東京プラザ 2F（東京都江東区青海1-1-10）

https://unkomuseum.com/tokyo/

■うんこミュージアム NAGOYA：

住所：ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F（愛知県名古屋市港区港明2-3-2）

https://unkomuseum.com/nagoya/

■うんこミュージアム OKINAWA：

住所：イオンモール沖縄ライカム 5F（沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地）

https://unkomuseum.com/okinawa/

※オープン時間やチケット情報は公式サイトからご確認ください。

【2026年7月オープン予定】

うんこミュージアム YOKOHAMA BAY

横浜ワールドポーターズ2F

詳細は今後のプレスリリースをお楽しみに！

会社紹介

株式会社たのしいミュージアム

“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。

大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。

https://tmuseum.co.jp/

株式会社カヤック

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

https://www.kayac.com/