「テレビ局におけるAI活用の進化」と題して、日本テレビ放送網株式会社 篠田 貴之氏/株式会社フジテレビジョン 金森 健彦氏によるセミナーを2026年6月4日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【日本テレビ／フジテレビ】

テレビ局におけるAI活用の進化

～制作工程の変革と全社DX・ガバナンスの取り組み～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26316

[講 師]

日本テレビ放送網株式会社

コンテンツ戦略本部 海外戦略センター部次長

兼 技術統括局 創造テクノロジー部

篠田 貴之 氏

株式会社フジテレビジョン コーポレート本部 デジタル戦略統括室 室長

兼 株式会社フジ・メディア・ホールディングス デジタル戦略統括室 室長

金森 健彦 氏

[日 時]

２０２６年６月４日（木） 午後１時～３時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＡＰ虎ノ門

東京都港区西新橋１-６-１５ ＮＳ虎ノ門ビル

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞日テレAIに見るコンテンツ制作の革新と実装のリアル

篠田 貴之 氏【13：00～14：10】

日本テレビでは、制作現場の課題を起点にAIの内製開発を進め、番組制作の効率化と表現力の拡張を同時に実現してきた。

本講演では、制作支援AI「AiDi」をはじめとする取り組みを通じて、AIが現場の業務や演出をどのように変えたのかを具体的に解説する。さらに、オンデバイスAIによるリアルタイム処理や、自動化・外販展開といった実装の実態を踏まえ、コンテンツ制作におけるAI活用の現在地と今後の可能性について展望する。

１．制作現場の課題から始まったAI開発の１０年

２．「AiDi」をはじめとする制作支援AIの全体像と現場への実装

３．放送・配信の様々な番組ジャンルで進むAI活用と表現拡張

４．海外放送局でも導入された日本テレビのAIの活用事例

５．自動化・リアルタイム処理がもたらす制作プロセスの変革

６．外販・海外展開を含めたAI活用の将来展望

７．質疑応答・名刺交換

＜２＞"コンテンツファースト"で現場を動かす：フジテレビのAX戦略

～番組制作から全社DX・グループ戦略まで、AI推進の実践と設計思想～

金森 健彦 氏【14：20～15：30】

"コンテンツファースト"を軸にAX戦略として現場を動かし始めたフジテレビ。生成AIは制作現場や業務部門をどう変え、変革の現在地と見えてきた課題とは何か。番組企画から動画生成AI・全社DX・ガバナンスまで、FMHグループ戦略の展望も含め、推進の当事者として実践と設計思想をお話しします。

１．"真のコンテンツカンパニー"へ：変革の背景とAX戦略の全体像

２．AIは業界に何をもたらすか：

放送・メディア業界の共通課題とフジテレビの現場

３．AIは制作現場をどう変えたか：

企画からコンテンツ生成まで制作工程を横断する取り組み事例

４．現場のデジタル変革を全社へ：

業務DXがコンテンツカンパニーへの転換を加速する

５．安全とスピードを両立する：

AI推進のガバナンス・ガードレール・実務設計

６．フジ・メディア・ホールディングスが描く未来：

グループDX戦略と中長期展望

７．質疑応答・名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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