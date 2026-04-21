「テレビ局におけるAI活用の進化」と題して、日本テレビ放送網株式会社 篠田 貴之氏/株式会社フジテレビジョン 金森 健彦氏によるセミナーを2026年6月4日(木)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【日本テレビ／フジテレビ】
テレビ局におけるAI活用の進化
～制作工程の変革と全社DX・ガバナンスの取り組み～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26316
[講 師]
日本テレビ放送網株式会社
コンテンツ戦略本部 海外戦略センター部次長
兼 技術統括局 創造テクノロジー部
篠田 貴之 氏
株式会社フジテレビジョン コーポレート本部 デジタル戦略統括室 室長
兼 株式会社フジ・メディア・ホールディングス デジタル戦略統括室 室長
金森 健彦 氏
[日 時]
２０２６年６月４日（木） 午後１時～３時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＡＰ虎ノ門
東京都港区西新橋１-６-１５ ＮＳ虎ノ門ビル
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
＜１＞日テレAIに見るコンテンツ制作の革新と実装のリアル
篠田 貴之 氏【13：00～14：10】
日本テレビでは、制作現場の課題を起点にAIの内製開発を進め、番組制作の効率化と表現力の拡張を同時に実現してきた。
本講演では、制作支援AI「AiDi」をはじめとする取り組みを通じて、AIが現場の業務や演出をどのように変えたのかを具体的に解説する。さらに、オンデバイスAIによるリアルタイム処理や、自動化・外販展開といった実装の実態を踏まえ、コンテンツ制作におけるAI活用の現在地と今後の可能性について展望する。
１．制作現場の課題から始まったAI開発の１０年
２．「AiDi」をはじめとする制作支援AIの全体像と現場への実装
３．放送・配信の様々な番組ジャンルで進むAI活用と表現拡張
４．海外放送局でも導入された日本テレビのAIの活用事例
５．自動化・リアルタイム処理がもたらす制作プロセスの変革
６．外販・海外展開を含めたAI活用の将来展望
７．質疑応答・名刺交換
＜２＞"コンテンツファースト"で現場を動かす：フジテレビのAX戦略
～番組制作から全社DX・グループ戦略まで、AI推進の実践と設計思想～
金森 健彦 氏【14：20～15：30】
"コンテンツファースト"を軸にAX戦略として現場を動かし始めたフジテレビ。生成AIは制作現場や業務部門をどう変え、変革の現在地と見えてきた課題とは何か。番組企画から動画生成AI・全社DX・ガバナンスまで、FMHグループ戦略の展望も含め、推進の当事者として実践と設計思想をお話しします。
１．"真のコンテンツカンパニー"へ：変革の背景とAX戦略の全体像
２．AIは業界に何をもたらすか：
放送・メディア業界の共通課題とフジテレビの現場
３．AIは制作現場をどう変えたか：
企画からコンテンツ生成まで制作工程を横断する取り組み事例
４．現場のデジタル変革を全社へ：
業務DXがコンテンツカンパニーへの転換を加速する
５．安全とスピードを両立する：
AI推進のガバナンス・ガードレール・実務設計
６．フジ・メディア・ホールディングスが描く未来：
グループDX戦略と中長期展望
７．質疑応答・名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
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