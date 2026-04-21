「テレビ局におけるAI活用の進化」と題して、日本テレビ放送網株式会社 篠田 貴之氏/株式会社フジテレビジョン 金森 健彦氏によるセミナーを2026年6月4日(木)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所


────────────【SSKセミナー】───────────


【日本テレビ／フジテレビ】


テレビ局におけるAI活用の進化


～制作工程の変革と全社DX・ガバナンスの取り組み～


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[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26316



[講　師]


日本テレビ放送網株式会社


コンテンツ戦略本部　海外戦略センター部次長


兼　技術統括局　創造テクノロジー部　


篠田　貴之　氏



株式会社フジテレビジョン　コーポレート本部　デジタル戦略統括室　室長


兼　株式会社フジ・メディア・ホールディングス　デジタル戦略統括室　室長　


金森　健彦　氏



[日　時]


２０２６年６月４日（木）　午後１時～３時３０分



[受講方法]


■会場受講


　ＡＰ虎ノ門


　東京都港区西新橋１-６-１５　ＮＳ虎ノ門ビル


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


＜１＞日テレAIに見るコンテンツ制作の革新と実装のリアル


篠田　貴之　氏【13：00～14：10】



日本テレビでは、制作現場の課題を起点にAIの内製開発を進め、番組制作の効率化と表現力の拡張を同時に実現してきた。


本講演では、制作支援AI「AiDi」をはじめとする取り組みを通じて、AIが現場の業務や演出をどのように変えたのかを具体的に解説する。さらに、オンデバイスAIによるリアルタイム処理や、自動化・外販展開といった実装の実態を踏まえ、コンテンツ制作におけるAI活用の現在地と今後の可能性について展望する。



１．制作現場の課題から始まったAI開発の１０年


２．「AiDi」をはじめとする制作支援AIの全体像と現場への実装


３．放送・配信の様々な番組ジャンルで進むAI活用と表現拡張


４．海外放送局でも導入された日本テレビのAIの活用事例


５．自動化・リアルタイム処理がもたらす制作プロセスの変革


６．外販・海外展開を含めたAI活用の将来展望


７．質疑応答・名刺交換



＜２＞"コンテンツファースト"で現場を動かす：フジテレビのAX戦略


～番組制作から全社DX・グループ戦略まで、AI推進の実践と設計思想～


金森　健彦　氏【14：20～15：30】



"コンテンツファースト"を軸にAX戦略として現場を動かし始めたフジテレビ。生成AIは制作現場や業務部門をどう変え、変革の現在地と見えてきた課題とは何か。番組企画から動画生成AI・全社DX・ガバナンスまで、FMHグループ戦略の展望も含め、推進の当事者として実践と設計思想をお話しします。



１．"真のコンテンツカンパニー"へ：変革の背景とAX戦略の全体像


２．AIは業界に何をもたらすか：


　　放送・メディア業界の共通課題とフジテレビの現場


３．AIは制作現場をどう変えたか：


　　企画からコンテンツ生成まで制作工程を横断する取り組み事例


４．現場のデジタル変革を全社へ：


　　業務DXがコンテンツカンパニーへの転換を加速する


５．安全とスピードを両立する：


　　AI推進のガバナンス・ガードレール・実務設計


６．フジ・メディア・ホールディングスが描く未来：


　　グループDX戦略と中長期展望


７．質疑応答・名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


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