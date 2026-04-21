缶を愛してくれるすべての人に届けたい。創業120年の老舗缶メーカーの出版プロジェクト。

側島製罐株式会社

明治39年創業の缶メーカー、側島製罐株式会社（本社：愛知県海部郡大治町、代表取締役：石川 貴也、以下「側島製罐」）は、社史を出版することをお知らせいたします。

日本の缶の文化を未来に繋いでいきたい

これまで缶は、思い出の品や大事なものを入れる容器として、日本の各家庭で長年その役割を全うしてきました。今回は、側島製罐という明治創業の缶メーカーが120周年を迎えるにあたって、これまでの缶の歴史をまとめるとともに、今まで缶に触れてきてくださったみなさまが缶の魅力を再発見してくださる機会をつくるべく、自費出版に挑戦します。側島製罐という100年以上続く缶メーカーの歴史と共に「缶」について探求しながら、普段なかなか「缶」と交わることのない歌人やデザイナー・クリエイターのみなさまの多彩な視点で光を当てていただいて、一冊のビジュアルブックとして本にまとめました。

”オープンヒストリー”という中小企業の新たな挑戦

産業観光が活発になり、日本の中小企業の魅力をオープンファクトリーという形で発信する手法が活況になりつつありますが、今回の企画はその新たな一歩となる「オープンヒストリー」という試みです。日本は創業100年を超える「老舗企業」の数が約3.3万社にのぼり、世界一の数を誇ります。これまではその企業の歴史や事業が”社史”という形式で社員や関係者など限られた範囲内で制作されてきましたが、それをオープンにして企業の隠されてきた魅力を世の中に広く伝えることで、深刻な後継者不足や人手不足に苦しむ中小企業が活路を見出すきっかけにできるのではないかと考えています。

目次（一部）

松永さんの工作室から / 工場で働く「人」と「機械」

缶が生まれる場所を巡って ━━原研哉さんと考えた、缶のこと

もっとよく、缶を知る（缶の図鑑 / 缶のカタログ / 缶の豆知識）

クリエイターや社員の缶の物語

Julien Birban Levy /Sayaka Botanic /せいのちさと/Funny Dress-up Lab

奥深い缶の世界 中田ぷう

短歌 俵万智

側島製罐大解剖！米村知倫 / 側島製罐用語辞典

缶をつくる人の話

側島製罐まちあるき

側島製罐のあゆみ

120年続く缶作りを引き継ぐ 山野千枝・石川貴也

クレジット

【制作】

岡村佳織 金森彩 （デザイン）

米村知倫（イラスト）

出川光（編集・写真・テキスト）

日比佳代子（テキスト）

梅本智子（校正）

株式会社誠晃印刷（印刷）

仕様

【仕様】

ページ数：120ページ

ハードカバー・かがり綴じ製本

フルカラー印刷

クラウドファンディングについて

・プロジェクトページ

「側島製罐120周年社史書籍プロジェクト。缶を愛する人に届ける、120年つくってきた缶のこと。」

https://motion-gallery.net/projects/SOBAJIMAcanCOMPANY-120th

・支援募集期間

2026年4月21日(火)12:00 ～ 6月30日(火)23:59

代表取締役 石川貴也からのコメント

日本を代表するデザイナーや歌人、クリエイターのみなさまに多大なるご協力いただいて、「缶」という普遍的な製品について改めて考える機会を頂きました。自分たちがつくる缶には自分たちの会社名が入ることはありません。誰にも知られることないながらもその使命を100年以上全うしてきたのが側島製罐という会社です。そんな会社に、普段は事業と直接的に関わりのない方々に目を向けていただくことで、自分たちでは気付かなかったような新たな発見があり、自分たちの事業や製品の本質に迫るような気付きがたくさんありました。これから先の未来でも「缶」というものがみなさまの大事なものを守り続けられるように、自分たちでその魅力や可能性を丁寧に伝えていきたいと思います。

■側島製罐株式会社について

社名：側島製罐株式会社

所在地：愛知県海部郡大治町西条字附田89

代表者：代表取締役 石川貴也

事業内容：一般缶の製造販売・プレス加工

資本金：4,900万円

創業：1906年4月

法人設立：1942年7月28日

120周年特設ページ

https://sobajima.jp/120th-anniversary/