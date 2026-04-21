日本生まれで安心設計のスマートロック「Nature Lock」と紛失防止機能を備えた専用スマートキー「Nature Key」登場

Nature株式会社~ 2026年4月21日 (火) 予約販売開始、2026年4月30日 (木) 一般販売開始 ~

「自然との共生をドライブする」をミッションに掲げるNature株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：塩出 晴海、以下「Nature」）は、ホームオートメーション領域の新たな製品として、スマートロック「Nature Lock（ネイチャーロック）」と、専用スマートキー「Nature Key（ネイチャーキー）」を発表いたします。

「Nature Lock」は、国産スマートロック「Qrio Lock（キュリオロック）」の設計・技術の提供を受け、さらにNatureがこれまでのプロダクト開発で磨いてきたユーザー体験設計と融合させ、より幅広い層に手にとってもらいやすい体験を目指しました。「Nature Key」は、持ち歩くだけでドアを自動解錠できる「ハンズフリー解錠」や、Apple「探す」アプリ対応による紛失防止機能を備えています。Apple MFi認証（＊1）を取得し、Apple「探す」アプリに対応した専用スマートキーを標準付属するスマートロックとして、日本初（＊2）となります。

2026年4月21日（火）13:00 から2026年4月30日（木）9:59 までNature公式サイトにて予約販売を実施、2026年4月30日（木）13:00よりNature公式サイト、Amazon.co.jp および楽天市場にて、通常価格（＊3）\32,800（税込）で一般販売を開始いたします。

Nature公式サイト予約販売ページURL：https://shop.nature.global/pages/nature-lock

■スマートロックを、より多くの人のものへ

Natureは、「統合的なスマートホームの体験を提供し、快適でサステナブルな暮らしを実現する」という中期ビジョンのもと、エネルギーマネジメントとホームオートメーションの両軸でハードウェアの拡充を進めています。

本製品は、ホームオートメーション領域における新たな取り組みとして、既存ユーザーから多く寄せられていた「より幅広い層が安心して使えるスマートロックが欲しい」という声を背景に開発したものです。

Natureの開発するスマートリモコン「Nature Remo」のユーザー4,725名へのアンケート（＊4）では、スマートロックを認知しているにもかかわらず33.8%が「検討したが買わなかった」と回答し、その最大の理由は「電池切れや故障による締め出しへの不安」でした。スマートロックの導入者においても、44.9%のユーザーが便利さを実感しながらも、安心のために物理鍵を持ち歩き続けていました。「便利だけど、いざというときが心配」「アプリの操作が難しそう」「家族に使い方を説明できるか不安」--こうした不安がスマートロックが広がりきれない理由となっていました。こうした実態とユーザーからの強い要望を受け、Natureはスマートロックをより幅広い人に届けることを開発の軸に据えました。「鍵を持ち歩く習慣はそのままに、安心できるスマートロック体験を」、その発想から「Nature Lock」と「Nature Key」は生まれました。

■Qrio Lockが培った日本生まれの技術と、Natureの体験設計が融合

「Nature Lock」のハードウェア（機構設計・電気設計）および本体の基本操作に関わるファームウェアには、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役執行役員社長：中川 典宜）よりスマートロック「Qrio Lock」の設計・技術の提供を受け、日本国内で開発・製造を行っています。一方、「Nature Key」の Apple「探す」アプリへの対応をはじめとするソフトウェアおよび、より多くの人が迷わず使えるユーザー体験設計はNatureが独自に開発しました。

■「Nature Lock」と「Nature Key」が実現する、新しい玄関体験

これまでのスマートロックは「鍵を持ち歩かない」ことを目指す設計が主流でした。しかし、締め出しへの不安から、スマートロック導入後も鍵を手放せないユーザーが多いという実態を踏まえ、「Nature Lock」は専用スマートキー「Nature Key」を鍵と共に持ち歩くことを前提とした設計を採用しています。「持ち歩く安心」はそのままに、紛失のリスクを下げて操作の手間を限りなくゼロに近づける-Natureが目指す、より多くの人に手にとってもらいやすいスマートホームの体験です。「Nature Lock」は「Nature Key」1本とのセット販売を基本とし、「Nature Key」は単品での追加購入が可能です。

〈主な機能・特徴〉１.「Nature Key」によるハンズフリー解錠

「Nature Key」を携帯した状態で玄関ドアの前に立ち止まると、帰宅を検知して自動で解錠します。スマートフォンの操作も不要なため、荷物が多いときや子どもを抱えているとき、そしてスマートホームが初めての方でも、鍵を意識することなくスムーズに入室できます。また、ハンズフリー解錠機能をOFFに設定している場合も「Nature Key」本体の解錠ボタンを押すことで解錠が可能です。

２. Apple「探す」アプリ対応（紛失防止機能）

「Nature Key」は、Apple MFi認証を取得し、Apple「探す」アプリに対応した専用スマートキーです。このスマートキーを標準付属するスマートロックとして、「Nature Lock」は国内初となります。紛失時は、安全かつプライバシーに配慮された仕組みによって地図上で位置を特定し、アラーム音により探すことができます。それでも見つからない場合は「Nature Home」アプリ（以下、「アプリ」）から「Nature Key」を無効化することで、第三者による悪用を防げます。子どもに初めての鍵を持たせる場面にも安心です。

Appleおよび探すは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

３. オートロック機能

玄関ドアが閉まったことを検知し、設定した時間が経過すると自動で施錠します。ユーザーは、ドアが閉まった「直後」・「任意の時間（5～300秒で設定可能）」から選択し、施錠のタイミングを指定できます。施錠忘れを防ぎつつ、アプリからON/OFFを切り替えることで、生活スタイルに合わせた柔軟な運用ができます。

４. 「Nature Lock」本体の電池寿命は約2年

一般的なスマートロックの電池寿命が約1年（＊5）であるのに対し、「Nature Lock」本体は電池4本装着時（付属の2本+別途2本）に約2年の電池寿命を実現しています。電池交換の頻度を抑えるとともに、スマートロック導入の最大の不安である「電池切れによる締め出し」のリスクを減らします。

５. セットアップもかんたん

取り付けから初期設定まで、アプリの案内に沿って進めるだけで完了します。位置調整や固定など、工具の扱いで迷いやすいポイントも画面上でその都度ガイドするため、これまでスマートホーム機器を使ったことがない方でも安心して取り付けられます。設置後はそのまま施錠・解錠の動作確認まで行えます。初期設定後は、スマートフォンを持っていない家族も「Nature Key」だけで解錠・施錠できます。

〈「Nature Remo」と組み合わせると、さらに便利で安心に〉

別売りのスマートリモコン「Nature Remo」シリーズ（＊6）と併用することで、追加で以下の機能も利用できるようになります。

１. アプリで遠隔から解錠・施錠

外出先からでもアプリを通じて解錠・施錠が可能です。自分の不在中にシッターやヘルパーを招き入れる、遠方の家族が急に立ち寄る際の遠隔解錠など、鍵を物理的に渡すことなく、必要なタイミングで自宅の鍵を開けられます。

２. 状態・履歴の確認

鍵の施錠状態や解錠・施錠の履歴をアプリでリアルタイムに確認できます。「今、鍵はかかっているか」「誰がいつ帰宅したか」をいつでも把握でき、家から離れていても安心です。「Nature Lock」および「Nature Key」の電池残量も一元管理できるため、電池切れによる締め出しを未然に防ぐことも可能です。

３. プッシュ通知

施錠・解錠の実行時、家族の外出・帰宅時、電池残量の低下時など、あらかじめ設定した条件でプッシュ通知が届きます。能動的にアプリを確認しなくても、必要なタイミングで必要な情報が通知されるため、日常の中で鍵の状態を気にかけ続ける必要がありません。子どもの帰宅把握や、電池切れによる締め出しの未然防止にも活用できます。また、オートロック機能を無効にしている場合でも、解錠状態が約30秒続くと「締め忘れアラート」が届きます。外出後に鍵の締め忘れが不安になっても、その場で対処できます。在宅時はプッシュ通知をOFFにする設定も可能で、生活シーンに合わせて柔軟に運用できます。

（＊1）MFi認証（Made for iPhone/iPad/iPod）はAppleが定めた性能基準を満たしたサードパーティ製品に与えられる認定

です

（＊2）当社調べ（2026年4月時点、Amazon.co.jp・楽天市場・Yahoo!ショッピングおよびApple MFi認証製品データベース

(mfi.apple.com)の公開情報に基づき、Apple「探す」アプリ対応の専用スマートキーを標準付属するスマートロックと

して日本国内で販売されている製品を調査）

（＊3）予約販売期間に限り、\3,000割引が自動的に適用され、\29,800（税込）での販売となります

（＊4）アンケート調査結果：https://nature.global/?post_type=blog&p=26066(https://nature.global/?post_type=blog&p=26066)

（＊5）当社調べ（2026年4月時点、市場の主要スマートロック製品の公表スペック値との比較による目安）

（＊6）Nature Remo 3、Nature Remo Lapis、Nature Remo mini 2、Nature Remo mini 2 Premium Black、Nature

Remo mini 2 Premium Nature Blue

■「Nature Lock Set」製品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19285/table/167_1_e51bcd6f2d7c6d0ca221a76516cd2577.jpg?v=202604210551 ]■「Nature Lock」製品仕様[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19285/table/167_2_eb5f239e77d379776eee78e0a593a180.jpg?v=202604210551 ]■「Nature Key」製品仕様

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/19285/table/167_3_a8f2bed4e85f753ec9e76ff24dfe32ec.jpg?v=202604210551 ]

＊6 Bluetooth(R)のワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

「Nature Lock」製品ページ：https://shop.nature.global/pages/nature-lock

■Natureについて

Natureは「自然との共生をドライブする」をミッションに、IoTプロダクトを活用し、再生可能エネルギーへのシフトを目指しています。2017年にスマートリモコン「Nature Remo」を発売、日本のスマートホーム市場を牽引。2019年にスマホHEMS「Nature Remo E」でエネルギーマネジメント事業に参入し、2022年の電力会社向けの「デマンドレスポンス支援サービス」開始や2025年のEV充電コントローラー「Nature EV Switch」発売によって事業の拡大を続けています。太陽光パネル・蓄電池・EV等の分散型エネルギーリソース（DER）を最適制御する「Nature DER Platform」を構築し、電力インフラのアップデートに貢献することでエネルギーの新しい未来を創造してまいります。

■Nature株式会社 概要

社名 ：Nature株式会社（ネイチャーカブシキガイシャ）

所在地 ：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1

設立 ：2014年12月10日

代表者 ：代表取締役 塩出 晴海（しおで はるうみ）

事業概要：IoT機器の開発・製造・販売、及びエネルギーマネジメント事業

URL ：https://nature.global/